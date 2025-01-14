Luxul accesibil. Magazinele second-hand premium schimbă piața modei din Iași

În ultimii ani, magazinele second-hand de lux au început să ocupe un loc important în peisajul urban al Iașului. Spații elegante, cu un aer sofisticat, pun la dispoziția clienților piese semnate de designeri celebri la prețuri incomparabil mai mici decât cele din magazinele flagship. „Clienții noștri nu mai vin doar pentru o achiziție. Ei caută o experiență. Fiecare articol are o poveste, iar noi le oferim șansa să devină parte din ea”, explică Andreea Tănase, proprietara unui magazin second-hand premium din centrul orașului. Această schimbare nu este doar o tendință locală, ci face parte dintr-un fenomen global care promovează sustenabilitatea și exclusivitatea.

Un lux care nu costă planeta

Pe lângă accesibilitate, second-hand-urile premium atrag prin ideea de modă sustenabilă. Statisticile arată că industria textilă este responsabilă pentru o parte semnificativă a emisiilor de carbon la nivel mondial, iar cumpărarea articolelor la mâna a doua reduce impactul negativ asupra mediului. „Nu mai e vorba doar de economie. Este un mod de a consuma responsabil și de a sprijini un viitor mai verde. Mulți dintre clienții noștri sunt tineri care își doresc să contribuie la un consum mai etic”, adaugă Alina M., manager al unui concept store din Copou.

Transformarea comportamentului de consum

Dacă înainte second-hand-urile erau asociate cu ideea de „ieftin și de slabă calitate”, acum acestea sunt percepute drept hub-uri de stil și autenticitate. Clienții, mai ales generația tânără, sunt motivați de dorința de a găsi piese unice și de a se distanța de uniformitatea modei de masă. „Am găsit o rochie Chanel vintage la un preț pe care mi l-am permis, iar acum este piesa mea preferată. E ceva special în a ști că port ceva unic”, povestește Ana, o studentă la Arte Vizuale din Iași. În plus, piața second-hand premium atrage și colecționari sau persoane dispuse să investească în piese iconice, care își păstrează valoarea în timp.

Creșterea popularității acestor magazine a generat și schimbări economice notabile. Odată cu apariția second-hand-urilor premium, și-au făcut loc noi afaceri conexe, precum servicii de curățare profesională a hainelor de lux sau ateliere de recondiționare.

Mai mult decât atât, acest fenomen redefinește percepția asupra luxului. „Luxul nu mai înseamnă doar eticheta. Este despre calitate, autenticitate și povestea din spatele unui articol”, subliniază sociologul Cristian Popescu.

Într-un oraș în care tradiția întâlnește modernitatea, magazinele second-hand de lux au reușit să creeze un spațiu comun între iubitorii de modă și cei preocupați de sustenabilitate. Cu evenimente tematice, colecții atent selecționate și o clientelă tot mai loială, aceste afaceri se îndreaptă spre un viitor promițător.

Tania DAMIAN

Într-o epocă a consumului accelerat, second-hand-urile premium din Iași demonstrează că luxul poate fi accesibil, etic și sustenabil, oferind o alternativă atractivă și inteligentă la moda convențională. Ele nu doar schimbă piața locală de modă, ci și construiesc un nou mod de a privi și de a consuma luxul.