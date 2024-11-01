Mașină de pompieri,implicată într-un incendiu la Neamț

O autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț a fost implicată într-un accident rutier în localitatea Vaduri din comuna Alexandru cel Bun.

Autospeciala se afla în misiune cu semnale acustice și luminoase și se deplasa în comuna Tarcău pentru a interveni la stingerea unui incendiu produs la o casă.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism în care se afla doar conducătorul auto. În urma evenimentului a rezultat o victimă. Echipajul de pe autospecială a intervenit pentru descarcerarea victimei și pentru asistența medicală a acesteia. La locul solicitării a fost solicitat echipajul SMURD TIM care, din păcate, a constat decesul acesteia.

IPJ Neamț efectuează cercetări cu privire la cauzele producerii acestui accident.