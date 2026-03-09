Mașină răsturnată într-un accident rutier la Zăicești. O persoană a fost rănită

Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, în localitatea Zăicești, unde un autoturism s-a răsturnat pe cupolă. În urma incidentului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul intervenției au ajuns rapid pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, care au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, iar conducătorul auto reușise să iasă singur din mașină înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Potrivit primelor informații, șoferul a fost rănit și a fost preluat de echipajul medical pentru evaluare și acordarea îngrijirilor necesare.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, astfel încât să fie eliminat orice risc suplimentar la locul accidentului.