Mașină răsturnată într-un accident rutier la Zăicești. O persoană a fost rănită
Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, în localitatea Zăicești, unde un autoturism s-a răsturnat pe cupolă. În urma incidentului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.
La locul intervenției au ajuns rapid pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, care au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, iar conducătorul auto reușise să iasă singur din mașină înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Potrivit primelor informații, șoferul a fost rănit și a fost preluat de echipajul medical pentru evaluare și acordarea îngrijirilor necesare.
Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, astfel încât să fie eliminat orice risc suplimentar la locul accidentului.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!