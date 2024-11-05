„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Pagina principală Moldova Magistrații au decis - Județul Neamț păstreaza Cheile Bicazului

Cheile Bicazului rămân în administrarea județului Neamț, a decis, astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție

Cheile Bicazului rămân în administrarea județului Neamț, a decis, astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat recursul în dosarul de revizuire, o cale de atac extraordinară, la care a apelat județul Harghita.

„Astfel, nici această încercare de a muta Cheile Bicazului în județul vecin nu a avut sorți de izbândă", a declarat Daniel-Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț. El a mai spus că indiferent de litigiile de hotar, cel mai important este să existe proiecte comune, în beneficiul cetăţenilor ambelor județe și al turiștilor.

De peste 10 ani, Cheile Bicazului sunt revendicate de autoritățile din Harghita, iar numeroasele procese s-au finalizat în favoarea județului Neamț. 

