Magistraţii i-au împlinit dorinţa. L-au băgat la zdup pe un hârlăuan ce înjurase un poliţist

Oprit şi legitimat decătre agentul de poliţie Dumitru D., tânărul a devenit recalcitrant, s-a pus ope înjurat şi ameninţat.

Nici după ce a fost imobilizat şi dus la secţie, nu s-a potolit. Dimpotrivă, a continuat suita de ameninţări: „Lasă că ne întâlnim noi, băieţel! Te am în vedere baieţaş!”, „Ai avut noroc că erai în oraş, că dacă erai în altă parte îţi arătam eu ţie! Chiar dacă stau închis 2-3 ani, când ies, tot te prind!”, „Şi acuma, dacă îl dădeam o dată de pământ şi nu mai rămânea nimic din dânsul, era mai bun?”, „Poate să mă ducă şi azi la puşcărie! Că oricum când ies, îl calc pe cap, poate să fie oriunde ar fi! Îi rup eu lui capul, să-i arăt că nu-s prost!”, „Să zică mersi că n-am apucat să beau mai mult, că nu mai apuca să dea telefon nicăieri! Puteţi să-i comunicaţi, să aibă grijă când merge la baie noaptea, că-l agăţ eu, tu-i Hristosul mamii lui! Ştiu unde se duce femei-sa, de unde vine, unde pleacă copiii, când pleacă, când vin, nu-i bai de asta!”, „Oricum nu-i scăpat de mine! Poate să mă închidă 5-6 ani! Şi peste 20 de ani dacă trăiesc, tot trebuie să mă întâlnesc cu el! Numai dacă mă împuşcă, atâta scapă!”, „Nu-i problemă, oricum nu scapă de mine!”. Dorințele i/au fost îndeplinite și, mai mult, trebuie să plătească agentului suma de 10.000 lei, drept daune morale. Claudiu CONSTANTIN