Magistraţii ieşeni au îmbogăţit Statul cu un briceag, câteva haine şi un pachet de ţigări

Puţină lume ştie că există în Codul Penal articolul 579, text de lege ce defineşte situaţiile în care bunurile cetăţenilor intră, fără nicio despăgubire, în proprietatea Statului Român. E vorba de acele bunuri ce au stat în custodia Camerei de Corpuri Delicte din cadrul poliţiei, fiind probe în dosarele penale.

Dacă proprietarul de drept nu se prezintă, în termen de şase luni de la primirea „încunoştinţării”, lucrurile trec în proprietatea statului. „Judecătorul delegat cu executarea constată aceasta prin încheiere şi dispune predarea lucrurilor organelor în drept a le prelua sau valorifica potrivit dispoziţiilor legii”.

Cealaltă situaţie e atunci când restituirea lucrurilor nu s-a putut efectua, întrucât nu se cunosc proprietarii de drept şi nimeni nu le-a reclamat în termen de şase luni de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Pentru aşa ceva trebuie un nou dosar penal, o nouă dezbatere şi o nouă hotărâre.

Asemenea speţe sunt extrem de rare. Anul acesta, pe rolul instanţelor din judeţ au fost înregistrate doar 14 dosare. Cinci dintre ele au avut încheierea finală vineri, 4 octombrie, la Judecătoria Iaşi. Astfel, prin eforturile conjugate ale autorităţilor, Statul Român s-a îmbogăţit cu un briceag, câteva haine ponosite, un pachet de ţigări, o husă de telefon de culoare neagră, precum şi o scrisoare. Şi, conform „dispoziţiilor legale”, acestea trebuie valorificate cât mai repede. Ţigările şi husa au toate şansele să-şi găsească un nou proprietar. Cu hainele murdare şi scrisoarea, e mai greu. Marcel FLUERARU