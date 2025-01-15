Mai bine de jumătate dintre contribuabilii municipalității își plătesc taxele cash

* încasările realizate anul trecut la principalele impozite și taxe locale, în cuantum de 1.453.525.860 lei, au fost mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2023, cu excepția cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit, a impozitului pe terenul extravilan, a veniturilor din amenzi și a veniturilor din termoficare

La finele lunii decembrie 2024, în evidența fiscală a Municipiului Iași se înregistrau un număr total de 653.539 roluri (persoane juridice - 61.471, persoane fizice - 592.068), din care 306.753 roluri active (persoane juridice - 17.686, persoane fizice - 289.067). Rolurile active sunt rolurile care au matricole (bunuri sau înscrisuri) care nasc creanțe bugetare, respectiv obligații de plată ale contribuabililor către bugetul local.

Situația comparativă a numărului contribuabililor care au efectuat plăți (parțiale sau integrale a sumelor datorate) și a bonificațiilor acordate la data de 31 decembrie 2024, respectiv 31 decembrie 2023, arată că, din totalul de 198.361 roluri cu plăți, pentru 29.785 roluri au fost efectuate plăți online prin SNEP, aplicația e-tax și ordine de plată (15,02% din total).

Pentru alte 108.583 roluri au fost efectuate plăți în numerar (54,74% din total), iar pentru 59.993 roluri s-au efectuat plăți cu cardul prin POS (30,24% din total).

În concluzie, anul trecut, la ghișeele Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași s-a prezentat 168.576 contribuabili (plăți cu numerar și card prin POS), ceea ce reprezintă 84,98% din total roluri cu plăți (198.361). Precizăm că s-au înregistrat și roluri la care s-au efectuat plăți atât cu numerar, cu cardul prin POS, plăți online, cât și cu ordine de plată.

În ceea ce privește încasările în numerar, cât și cu cardul prin POS în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024 s-au eliberat 269.976 documente de plată, față de 278.016 în aceeași perioadă a anului precedent (o scădere cu 2,89%) și s-a încasat suma de 103.896.333,87 lei față de 96.415.017,46 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (o creștere cu 7,76%).

Încasările realizate la principalele impozite și taxe locale de la începutul anului și până la 31 decembrie 2024, în cuantum de 1.453.525.860 lei, sunt mai mari decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2023, cu excepția cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit, a impozitului pe terenul din extravilan, a veniturilor din amenzi și alte sancțiuni și a veniturilor din prestări servicii (termoficare). Carmen DEACONU