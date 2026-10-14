Mamma Mia, de peste 15 ani, continuă tradiția de a fi alături de pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva!

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă, în fiecare an, un moment de profundă însemnătate spirituală pentru Iași și pentru miile de credincioși care sosesc din întreaga țară pentru a se ruga și a aduce un omagiu Ocrotitoarei Moldovei.

În acest context, Mamma Mia continuă tradiția de a fi alături de pelerini, printr-un gest de solidaritate și recunoștință față de cei care aleg să parcurgă un drum adesea lung și dificil pentru a ajunge la Iași.

În perioada 10–14 octombrie inclusiv, echipa de voluntari Mamma Mia va oferi pelerinilor, așa cum au făcut an de an, gogoși pufoase, ceai cald și cafea, contribuind astfel la confortul celor care așteaptă, uneori ore întregi, în frig și în condiții meteorologice dificile, pentru a ajunge la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Această inițiativă reprezintă pentru Mamma Mia mai mult decât o acțiune de voluntariat. Este un gest firesc de implicare în comunitate, respect și grijă față de oameni, devenit de-a lungul anilor o tradiție în perioada Sărbătorilor Iașului.

Le mulțumim tuturor voluntarilor implicați în această acțiune și tuturor celor care contribuie, prin gesturi simple, la atmosfera de solidaritate și bunătate care însoțește aceste zile importante pentru Iași.

Mamma Mia le urează tuturor pelerinilor drum bun, sănătate, binecuvântare și liniște sufletească!

Mamma Mia

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