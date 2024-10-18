Managerul și directorul medical de la Spitalul Municipal Rădăuţi au fost reţinuți de DNA

Flaviu-Emanuel Sima, la data faptelor manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian” şi în prezent şef al Secţiei ATI din cadrul aceluiaşi spital, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată (3 infracţiuni), folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infracţiuni);

Liviu Dubei, la data faptei director medical al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, de profesie medic primar chirurgie generală în cadrul Secţiei Chirurgie a aceluiaşi spital, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată;

Maria Ecaterina Cîrdei, la data faptelor director de îngrijiri în cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian” şi în prezent asistent medical principal obstetrică-ginecologie în cadrul Blocului operator din acelaşi spital, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (2 infracţiuni), instigare la dare de mită (2 infracţiuni) şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite în formă continuată;

Vlad Vasile Luţa, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe în cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;

Dominica Maxim, asistent medical coordonator al Compartimentului Sterilizare în cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infracţiuni) şi dare de mită;

Lenuţa Violeta Puha, asistent medical coordonator al Compartimentului Oncologie în cadrul Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (3 infracţiuni), folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infracţiuni) şi complicitate la luare de mită.

Ce spun procurorii despre Flaviu Sima

La începutul anului 2023, asistentul medical Vlad-Vasile Luța ar fi pretins și ar fi primit de la două persoane sume de câte 6.000 de euro, pentru a interveni la Flaviu – Emanuel Sima, pentru ca acesta, în calitate de manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, să-i sprijine pe cei doi să ocupe posturi de brancardieri în cadrul acestei instituții spitalicești.

Astfel, Sima, prin intermediul inculpatului lui Luța, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la două persoane, pentru a-i sprijini să ocupe postul de brancardier în cadrul Spitalului Municipal Rădăuți, sens în care ar fi intervenit la membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre cele două persoane, pentru a promova concursul organizat în acest scop în perioada 28.02.2024-02.04.2024, oferindu-i acestuia subiectele pentru proba interviului, prin intermediul asistentului medical.

În urma organizării interviului la data de 29 martie 2024, cele două persoane nu ar fi luat concursul și nu ar fi obținut posturile respective, fapt ce i-ar fi determinat pe cei doi să-i ceară restituirea sumei de bani pe care au dat-o, sumă care le-a fost restituită la data de 30 martie 2024 de către Sima, de asemenea prin intermediul lui Luța.

De asemenea, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, Sima ar fi primit suma de 2.600 lei și diverse bunuri de la mai mulți pacienți sau aparținători ai acestora pentru a interveni pe lângă diverși medici din cadrul spitalului și a-i ajuta pe aceștia să se interneze pentru diverse afecțiuni și operații chirurgicale.

În perioada 18 – 21 martie 2024, tot Sima, în calitate de manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”, i-ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru examenele scris și oral, pe care fiica sa le-ar fi susținut în cadrul unui concurs de ocupare a unui post de economist debutant la instituția pe care o conduce, astfel încât aceasta din urmă să promoveze respectivul concurs și să fie angajată.

În cursul lunii februarie 2024, Flaviu Sima ar fi pretins de la o persoană să-i efectueze ITP-ul la autoturismul personal și să-i aducă mai multe buchete de lalele cu ocazia zilei de 8 martie, pentru a le oferi din partea sa angajatelor și pacientelor ce se aflau în spital, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza o persoană din anturajul acestuia să ocupe un post ce urma să fie scos la concurs în cadrul unității spitalicești pe care o conduce.

Ce spun procurorii despre Liviu Dubei

În perioada noiembrie 2023 – aprilie 2024, Liviu Dubei, în calitate de director medical al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”, având totodată și calitatea de medic primar chirurgie generală, șef al Secției Chirurgie din cadrul aceluiași spital, ar fi primit sume cuprinse între 200 de lei și 200 de euro de la un număr de șase persoane întrucât ar fi efectuat intervenții chirurgicale pentru diverse afecțiuni unor rude sau cunoștințe ale acestora.

Restul persoanelor

În perioada 2023 – 2024, Maria-Ecaterina Cîrdei, Domnica Maxim și Lenuța-Violeta Puha, în calitățile menționate anterior și totodată având și calitatea de membri în mai multe comisii de concurs organizate pentru ocuparea mai multor funcții de asistentă, infirmieră și îngrijitoare în cadrul spitalului din care fac parte, ar fi furnizat subiectele de concurs mai multor candidați, favorizându-i pe aceștia în ocuparea posturilor scoase la concurs.

Cu această ocazie, cele trei inculpate ar fi pretins și ar fi primit de la aceleași persoane sume de bani și diverse bunuri pentru faptul că le-ar fi susținut pe acestea să promoveze respectivele concursuri.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate la data de 16 octombrie 2024 au fost ridicate următoarele sume de bani: 93.101 lei, 419.320 euro, 3.390 lire sterline și 7.730 dolari.

În cauză, procurorii efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.