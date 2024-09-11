Mâncarea primită la şcoală este singura masă pentru mulţi copii din România
Școala a început pentru mulți copii tot în sărăcie, fără rechizite, cărți și ghiozdane și fără să aibă parte de hrană suficientă acasă, în familie. Sunt cazuri în care singura masă a zilei pentru cei mici este mâncarea primită la școală, fie caldă, fie sub formă de sandviş sau corn şi lapte. Peste 22 la sută dintre elevi sunt într-o astfel de situație, arată datele neoficiale, publicate de una dintre organizațiile care apără drepturile copiilor.
La şcoala din satul Ruseni, în județul Neamţ, aproape 300 de copii așteaptă să primească mâncarea de la școală. Anul trecut, masa din timpul orelor le-a fost de mare ajutor.
Roxana Elena Căliman, profesor, Şcoala Gimnazială Ruseni, Neamţ: Copiii erau bucuroși, își luau pachetele, fie le consumau la școală, fie acasă, a fost un program binevenit.
Cristinel Constantin, director, Şcoala Gimnazială Ruseni, Neamţ: Sunt mulți copii care provin din părinți cu ajutor social sau care nu au loc de muncă și nici măcar ajutor social și a fost, într-adevăr, binevenit pentru acești copii din acest grup țintă. Și ceilalți copii au mâncat laptele și biscuiții.
Anul trecut, programele pentru masa caldă sau pachete asigurate elevilor au început cu întârziere de câteva luni. Și anul aceesta se anunță probleme.
Radu Păduraru, vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ: Programul presupune produse lactate și de panificație distribuite zilnic și fructe de două ori pe săptămână. Apreciem că distribuția va începe peste două, trei săptămâni.
Școlile din mediile defavorizate au început să primească sprijin alimentar din 2016, când elevii din numai 150 de unități de învățământ primeau mâncare. Treptat, ajutorul a fost extins și la alte unități de învățământ din zone diferite din țară, prin două programe guvernamentale.
Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Avem peste 2200 de școli, peste 650 de mii de elevi care anul acesta beneficiază de masă la școală, fie că e vorba despre masă sănătoasă, fie de pogramul național de reducere a abandonului școlar, care are și componenta de masă.
Şi totuși, monitorizarea asociațiilor neguvernamentale arată o situație mai puțin optimistă.
Mihaela Nabăr, directorul executiv al World Vision România: Doar o treime dintre școli reușeau să implementeze real aceste programe. Asta înseamnă că doar o treime dintre copiii beneficiari pot să ajungă să aibă efectiv masă la școală.
În școlile în care mâncarea chiar a ajuns, cei mai mulți copii au primit sandvişuri, pentru că suma alocată pentru fiecare elev este de numai 15 lei.
Mihaela Nabăr, directorul executiv al World Vision România: În peste 60% dintre locații sunt sandvișuri, nu ceva sănătos, ci ceva care să nu țină copiii cu burta goală.
Indiferent cum arată mâncarea primită la școală, pentru mulți copii, aceasta este singura masă.
Datele World Vision România arată că peste 20% dintre elevii înscriși în programele de suport alimentar nu mănâncă nimic altceva toată ziua.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.