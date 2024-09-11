Mâncarea primită la şcoală este singura masă pentru mulţi copii din România

Școala a început pentru mulți copii tot în sărăcie, fără rechizite, cărți și ghiozdane și fără să aibă parte de hrană suficientă acasă, în familie. Sunt cazuri în care singura masă a zilei pentru cei mici este mâncarea primită la școală, fie caldă, fie sub formă de sandviş sau corn şi lapte. Peste 22 la sută dintre elevi sunt într-o astfel de situație, arată datele neoficiale, publicate de una dintre organizațiile care apără drepturile copiilor.

La şcoala din satul Ruseni, în județul Neamţ, aproape 300 de copii așteaptă să primească mâncarea de la școală. Anul trecut, masa din timpul orelor le-a fost de mare ajutor.

Roxana Elena Căliman, profesor, Şcoala Gimnazială Ruseni, Neamţ: Copiii erau bucuroși, își luau pachetele, fie le consumau la școală, fie acasă, a fost un program binevenit.

Cristinel Constantin, director, Şcoala Gimnazială Ruseni, Neamţ: Sunt mulți copii care provin din părinți cu ajutor social sau care nu au loc de muncă și nici măcar ajutor social și a fost, într-adevăr, binevenit pentru acești copii din acest grup țintă. Și ceilalți copii au mâncat laptele și biscuiții.

Anul trecut, programele pentru masa caldă sau pachete asigurate elevilor au început cu întârziere de câteva luni. Și anul aceesta se anunță probleme.

Radu Păduraru, vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ: Programul presupune produse lactate și de panificație distribuite zilnic și fructe de două ori pe săptămână. Apreciem că distribuția va începe peste două, trei săptămâni.