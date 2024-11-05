Mângâierile tăcute. Gesturi care vindecă sufletul

Într-o zi rece de noiembrie, cu un soare blând ce se străduia totuși să îmbrățișeze discret Iașul, un grup de doamne din Clubul Inner Wheel au pășit în clădirea Institutului Regional de Oncologie (IRO) cu daruri de suflet. În locul unde speranța se amestecă adesea cu neliniștea, au pășit cu discreție și dorința de a oferi un strop de căldură și alinare acolo unde viața, uneori, pune la încercare până și cele mai puternice suflete.

Scopul vizitei a fost o donație constând în dispozitive (ace speciale și camere de implantat folosite în tratamentele chimio) și două scannere, alături de alte accesorii.

Inițiativa nu s-a născut într-o sală oficială, ci într-o conferință dedicată femeii ce a avut loc în luna mai, un loc al conversațiilor profunde și al schimbului de idei unde s-au conturat visuri și dorința de a face bine. Din aceste cuvinte, ca un izvor al generozității, a apărut hotărârea de a dărui ceva mai mult decât o încurajare. Cu sumele adunate în urma conferinței „Time to pause. Menopauza”, doamnele au achiziționat aparatura medicală specializată, esențială pentru anumite tratamente, o contribuție cu un impact măsurabil în viața de zi cu zi a celor care se confruntă cu boala.

Însă Clubul Inner Wheel a pregătit și ceva mai special – 100 de daruri menite să aducă o mângâiere discretă celor care așteaptă cu răbdare să treacă o altă sesiune de tratament chimioterapeutic. Așezate cu grijă și atent alese, pachetele conțineau păturici moi, pufoase, papuci de casă care să aline pașii obosiți, turbane necesare tuturor pacientelor care își respectă cochetăria, obiecte de igienă și câteva produse cosmetice, daruri ce, în mod firesc, au ajuns să simbolizeze o îmbrățișare, o șoaptă de încurajare într-o zi altminteri grea.

La primirea lor, bucuria s-a simțit ca o undă de speranță ce a umplut spațiul. A fost un moment profund, o bucurie tăcută care nu cere cuvinte mari, ci se citește în ochii fiecăruia, în zâmbetele sincere care s-au ivit parcă dintr-un colț uitat al inimii. „Cine s-ar fi gândit că o păturică sau o pereche de papuci pot schimba ziua cuiva?”, a glumit, cu o umbră de lacrimă în ochi, o doamnă în vârstă, simțind dragostea molipsitoare a unei comunități care nu o uită.

„Mulțumim pentru grija și atenția oferită. Orice sprijin este important, orice donație contează enorm”, a spus managerul IRO, Mirela Grosu.

Pentru unii pacienți, aceste mici daruri au fost mai mult decât obiecte practice; au fost o confirmare că nu sunt singuri, că lupta lor e văzută și susținută. Într-o lume care adesea se grăbește să treacă pe lângă durerea altuia, acest gest a fost un memento că bunătatea nu are nevoie de un motiv mare – uneori, e suficient să fii acolo, să aduci o fărâmă de grijă în tăcere.

Doamnele din Inner Wheel, femei cu o sensibilitate aproape atemporală, au plecat din institut cu inimile pline de recunoștință că au putut aduce o clipă de liniște.

În liniștea zilei, când fiecare dintre ele și-a întors gândurile către cei pe care i-a ajutat, au simțit acea pace specială care îi cuprinde doar pe cei care dăruiesc fără să aștepte nimic în schimb.

Gestul lor a răsunat și în mediul virtual, unde susținerea s-a transformat în valuri de mesaje de încurajare, ca o îmbrățișare colectivă pentru toți cei aflați în suferință. A fost un fel de cor al bunătății, în care s-a unit o comunitate întreagă, fiecare cu gândul și dorința de a aduce o schimbare, fie ea cât de mică. O vizită a adus un strop de lumină și o notă de optimism – o reamintire că, atunci când ne amintim unii de alții, atunci când privim cu blândețe către aproapele nostru, chiar și cea mai rece încăpere se poate umple de căldură. Căci, la finalul zilei, o mică păturică, un gest simplu, o glumă spusă la momentul potrivit pot susține orice încercare și pot aduce speranța acolo unde pare că doar tristețea domnește.

Maura ANGHEL





Donația făcută de către Clubul Inner Wheel Iași către IRO, posibilă și cu ajutorul unor sponsori, a depășit 25.000 de lei.