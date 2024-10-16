Mansi Barberis, prima doamnă a operei românești și moștenirea ei lirică

Iașul, orașul care pulsează de cultură și artă, a fost martor la nașterea și ascensiunea uneia dintre cele mai remarcabile personalități din lumea muzicii românești: Mansi Barberis. Fiică a acestui loc istoric, Barberis s-a distins nu doar prin talentul său muzical, ci și prin deschiderea unor noi orizonturi pentru femeile din România în domeniul compoziției și interpretării. Pionieră într-un peisaj dominat de bărbați, Mansi Barberis a înființat primul cvartet de coarde feminin din România și a devenit prima compozitoare româncă care a lăsat o amprentă solidă în genul liric.

Născută într-o familie cu o puternică tradiție artistică, Mansi a avut norocul de a fi educată de unii dintre cei mai reputați profesori ai Conservatorului din Iași. Sub îndrumarea lui Alfonso Castaldi, un maestru al simfoniei și al muzicii de cameră, Sofia Teodoreanu, o pianistă de renume, și Antonin Ciolan, fondatorul Filarmonicii din Iași, Barberis și-a cultivat pasiunea pentru muzică de la o vârstă fragedă. Acești mari dascăli au pus bazele educației ei artistice, însă adevărata sa desăvârșire a venit odată cu studiile la Paris, Berlin, Viena și Roma.

Prima femeie compozitoare de operă

Într-o epocă în care femeile rareori erau încurajate să se afirme pe marile scene muzicale, Mansi Barberis și-a găsit vocea prin operele sale. „Apus de soare”, o adaptare lirică a dramei istorice a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, a fost prima dintre creațiile sale majore, o lucrare în care a îmbinat subtil teme naționale și influențe moderne europene. A urmat „Kera Duduca”, o poveste inspirată de vremurile medievale, în care muzica ei a captat tensiunile și trăirile puternice ale personajelor.

Dar Mansi Barberis nu s-a oprit aici. Prin „Domnița din depărtări”, o altă operă lirică de mare amploare, a explorat spațiul balcanic și poveștile sale mitice, aducând la viață personaje pline de mister și fragilitate. Ultima sa creație majoră, „Căruța cu paiațe”, o operă plină de ironie și dramatism, a dovedit încă o dată geniul său componistic și capacitatea de a transforma evenimentele cotidiene în adevărate spectacole de sunet și emoție.

Barberis a reușit să își construiască o carieră solidă și să lase moștenire lucrări care vorbesc despre istorie, identitate și universul feminin. Într-o lume muzicală în care compozitorii bărbați erau favorizați, ea și-a croit drumul spre succes cu o determinare rară. Primul cvartet de coarde feminin pe care l-a fondat în România nu a fost doar un act de curaj, ci și o manifestare a viziunii ei despre egalitate și dreptul femeilor de a fi prezente pe marile scene ale lumii.

Muzica sa, de o complexitate rafinată, reușește să îmbine tradiția cu modernitatea, iar fiecare operă poartă amprenta unei sensibilități aparte, specific feminine, dar pline de forță și autenticitate. Barberis a fost o pionieră a artei muzicale românești, nu doar prin lucrările sale compuse, ci și prin curajul de a îmbrățișa un domeniu dominat de prejudecăți.

Astăzi, operele ei rămân un testament al luptei pentru egalitate de șanse în artă și un simbol al libertății de exprimare. În fiecare notă muzicală pe care a compus-o, se simte dorința de a aduce frumusețea lumii vechi în armonie cu noile curente și influențe europene pe care le-a cunoscut în marile capitale culturale ale lumii. Într-o Românie care începea să se deschidă către modernitate, Mansi Barberis a fost una dintre acele voci care au contribuit la definirea unei identități artistice autentice.

Memoria lui Mansi Barberis va fi omagiată printr-un recital de arii și duete ce va avea loc mâine, de la ora 13, în Sala „Eduard Caudella” de la Casa Balș. „Vă invităm să descoperiți poveștile, personajele, parfumul moldovenesc și limbajul muzical al unei compozitoare ce și-a împlinit destinul între mistuitorul demers al creației și conștiința datoriei implinite!”, a transmis coordonatorul proiectului, Consuela Radu-Țaga, dirijorul Corului Filarmonicii „Moldova” Iași.

Maura ANGHEL