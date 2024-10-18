Marș organizat de ieșence, împotriva violenței sexuale

* „Anul acesta aducem în prim-plan violența sexuală, un subiect delicat și adesea tabu, care afectează în general fetele și femeile și pentru care politicile publice actuale din România sunt aproape inexistente. Prin acest marș vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate fetele și femeile care au supraviețuit unor forme de violență sexuală și să cerem implenetarea unor politici publice care să ne apere de aceste forme de violență”, a declarat Irina Felea, organizator al evenimentului

Duminică, 20 octombrie, în Iași va avea loc Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, organizat de Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor (VIF), în colaborare cu Grupul Absorbante pentru Toate şi Asociația LOUD.

Acest eveniment va fi organizat în mai multe orașe din România are ca scop tragerea uuin semnal de alarmă către autoritățile din România, în legătură cu cazurile grave de violență și numere mari de incidente și pericole la care femeile și fetele sunt expuse. „Marșul Împreună pentru siguranța femeilor are loc anul acesta în mai multe orașe din țară, inclusiv la Iași. Vă așteptăm alături de noi, duminică, 20 octombrie, începând cu ora 15.00, în fața Corpului A al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume o lume în care fetele și femeile să trăiască în siguranță, o lume în care violența de gen să fie descurajată și sancționată”, a declarat Irina Felea, organizator al evenimentului.

Violența sexuală, un subiect delicat

Conform organizatorilor, marșul de anul acesta va avea în prim-plan combaterea violenței sexuale. „Anul acesta aducem în prim-plan violența sexuală, un subiect delicat și adesea tabu, care afectează în general fetele și femeile și pentru care politicile publice actuale din România sunt aproape inexistente. Prin acest marș vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate fetele și femeile care au supraviețuit unor forme de violență sexuală și să cerem implenetarea unor politici publice care să ne apere de aceste forme de violență”, a adăugat Irina Felea.

Traseu marşului va avea ca reper de plecare Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și va continua pe la Casa de Cultura a Studentilor, Bulevardul Independenței, Tg. Cucu, Bulevardul Anastasie Panu. Punctul final al protestului va avea loc în zona Prefecturii Iași. CRISTIAN Andrei