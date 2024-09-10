Maraton de festivităţi prin școlile Iașului

Autorităţile Iașului au alergat de la o instituţie şcolară la alta pentru a lua parte la deschiderea anului şcolar 2024-2025. Dincolo de festivismul aferente primei zi de şcoală, elevii au părut mai interesaţi de reîntâlnirea cu prietenii de la şcoală decât de discursurile oficialităților. Spre norocul lor, vremea a fost numai bună pentru a savura o limonadă în compania colegilor de clasă și pentru a depăna amintirile de peste vară. Unii au dat o fugă prin magazine, pentru ultimele cumpărături sau „o cură de shopping”. Desigur, prima zi de școala a adus și o serie de nemulțumiri în rândul elevilor. Noul regulament nu a fost bine primit de toți elevii.

În municipiul Iaşi au revenit la cursuri 62.200 de preşcolari şi elevi. Dintre aceştia, 54.100 învaţă în 77 unităţi de învăţământ de stat, şi aproximativ 8.100 în 44 de unităţi de învăţământ private.

„Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraş care şi-a făcut din învăţătură un blazon”

Primul sunte de clopoţel l-a prins pe primarul Iaşiului Mihai Chirica, la ora 8,30, la Grădiniţa Veronica Micle din zona Bucium. Mai apoi la ora 12.00 la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”.

El le-a transmis părinţilor şi educatorilor că şi respectat angajamentul de a sprijini educaţia ieşeană, pentru că în şcoli sunt construite modelele pentru comunitate. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraş care şi-a făcut din învăţătură un blazon. Avem cele mai bune școli și licee din ţară, adică şi cei mai buni educatori, învățători și profesori, avem o întreagă armată de olimpici, deţinem cea mai veche universitate din România şi suntem unul dintre cele mai importante centre universitare al ţării. Mai mult, administrația locală derulează astăzi cel mai mare program de investiții în educația ieșeană din toate timpurile. Circa 100 de milioane de euro sunt îndreptate spre eficientizarea energetică a clădirilor școlare, construirea de noi spații de unități de învățământ, de laboratoare, terenuri și săli de sport, pentru dotarea cu echipamente informatice și cu mobilier școlar”, a spus primarul Mihai Chirica în mesajul adresat elevilor, cadrelor didactice și părinților cu ocazia deschiderii noului an școlar.

Şefa Inspectoratului Şcolar, Luciana Antoci, a spus şi ea că e important să punem accent pe ceea ce înseamnă temelia învăţării. „E o mare bucurie ca astăzi putem să deschidem un centru educaţional pentru educaţia timpurie. Iată că reuşim să deschidem cel mai modern dintre spaţiile dedicate educaţiei timpurii din municipiul Iaşi. Grădiniţa oferă standarde educaţionale la cel mai înalt nivel. Acest proiect a devenit vital pentru zona Bucium şi astăzi prinde contur. Vin generaţii din urma. Ştim că exigenţele cresc de la an la an, dar facem toate eforturile să răspundem acestor exigenţe. În această toamnă, şcoala ieşeană este pregătită să ofere un personal didactic foarte bine pregătit. Vârsta copiilor dumneavoastră presupune jocul şi joaca, şi dacă la joacă veţi adăuga iubire necondiţionată, vor deveni copiii noştri nişte oameni dezvoltaţi armonios. Un an şcolar bun tuturor!”, a transmis Luciana Antoci.

„Vibrația unei intregi comunități...”

Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, a preferat să participe la festivitatea de deschidere a anului şcolar organizată de Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”. „Ca orice început, anul şcolar este poate printre cele mai frumoase momente pentru că ne găseşte şi pe noi, părinţii, şi pe dascăli, dar cred că mai ales pe elevi, mai entuziasmaţi, mai curioşi, mai determinaţi şi plini de vise, pe care sper din suflet să nu le pierdem pe parcurs, pentru că ele sunt motorul tuturor acţiunilor noastre. Cred că anii pe care îi petrecem în şcoală sunt printre cei mai frumoşi şi printre cei mai importanţi din viaţa de copil şi de viitor adult. Într-adevăr, lucrurile pe care le învăţăm în această perioadă rămân cu noi toată viaţa, iar dincolo de noţiuni teoretice şi formule, şcoala ne învaţă şi cum să fim oameni, ne învaţă ce înseamnă o comunitate, ne învaţă ce este viaţa în mai toate aspectele sale. Mult succes tuturor dascălilor, elevilor şi părinţilor!”, a spus preşedintele CJ, Costel Alexe.

„Un nou început colorează melancoliile toamnei cu seninul speranțelor, cu nuanțe de verde, de stacojiu, aduse de efervescența tinereții. Simțim deja, ca o uvertură simbolică, vibrația unei intregi comunități care știe că timpul nostru efemer se masoară și se salvează prin visele, aspirațiile si, mai ales, prin reușitele copiilor noștri. Toamna devine, astfel, un anotimp al încrederii, al întâlnirilor miraculoase între copii, între tineri și profesori, începuturi sau continuități de dialoguri, impărtășiri de idei, emoții, valori, timp al reflecției și timp al zidirii curajoase, vizionare... Să fie un an școlar cu rod bogat, cu inspirație și viziune, cu întrebări și răspunsuri inedite, un an al zborului înalt, al implinirilor pe măsură”, a spus, la rândul său, Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi”.

Prefectul Felix Guzgă, la inaugurarea Centrului educațional din Oprișeni

În ceea ce-l privește pe prefectul Felix Guzgă, acesta a fost prezent la ceremonia de inaugurare a noului an școlar desfășurată la Centrul educațional din Oprișeni (comuna Țuțora), instituție care cu acest prilej și-a deschis oficial porțile pentru elevi. „Acest centru modern, realizat prin eforturile administrației locale și finanțat prin Compania Națională de Investiții, a costat 8,3 milioane de lei, oferind începând de astăzi condiții excelente pentru educație, cu echipamente moderne și dotări de ultimă generație. În acest spațiu vor învăța copiii din clasele pregătitoare până la clasa a IV-a, având acces la un mediu educațional la cele mai ridicate standard”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu, care a ținut să felicite și pe această cale autoritățile locale pentru implementarea acestui important proiect educațional, urându-le elevilor și cadrelor didactice succes în noul an școlar. Ceremonii similare prilejuite de deschiderea noului an școlar au avut loc luni și în celelalte localități din județ, în prezența autorităților locale, elevilor, profesorilor și părinților. Laura RADU, Edi MACRI