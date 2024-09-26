Marcel Ciolacu iese tare după ce șeful SIE a fost acuzat de plagiat: Eu le spuneam că nu sunt Balzac!

Premierul Marcel Ciolacu spune că politicienii care sunt acuzați de plagiat trebuie să aibă o atitudine onestă față de votanți și să vină cu explicații. Ciolacu a invocat cazul lui Victor Ponta, fost premier acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat, care mai apoi a fost exonerat de instanță. Ciolacu a comentat și cazul șefului SIE, Gabriel Vlase, acuzat și el de plagiat.

Ciolacu spune că vrea limitarea mandatelor șefilor SIE și SRI

"Normal. Dar normalitatea nu înseamnă prioritate. Eu vreau normalitate. Șefii serviciilor sunt votați în Parlament. Avizul pentru propuneri se ia în CSAT. Cei din CSAT trebuie să îi spună președintelui date legate de propuneri.

E vreun om politic care nu a fost cercetat pentru plagiat? Eu. Că nu am apucat să fiu mare scriitor. Am înțeles că și domnul Geoană e în acest caz, acum și domnul Ciucă. Și domnul Ponta a fost acuzat. Îi zicea Dottore și apoi instanța a demonstrat că nu era cazul. S-a mai întâmplat la unii să fie cercetați, să lăsăm instanța să își spună cuvântul. Eu aș fi ieșit și aș fi spus. Eu nu sunt scriitor fără operă. Eu nu sunt Balzac. Am avut unele idei. Oamenii așteaptă ca politicienii să fie sinceri, nu să fugă. Câtă vreme președintele e limitat la două madate, peste tot trebuie să fie la fel. La SRI, la SIE, la Curtea de Conturi", a spus Ciolacu.