Mario Lucaci, câștigător de Grand Prix la Académie Internationale de Musique de Flaine

Mario Lucaci, tânărul pianist român care a captivat deja scena muzicală internațională, continuă să își extindă palmaresul impresionant. După ce a câștigat Marele Trofeu la prestigiosul concurs național „Lira de Aur 2024”, organizat la Suceava, Mario, elev la Colegiul de Artă „Octav Băncilă" din Iași, a reușit să cucerească și Grand Prix-ul la Académie Internationale de Musique de Flaine, o realizare remarcabilă care îi confirmă statutul de unul dintre cei mai promițători tineri muzicieni ai generației sale.

După triumful la „Lira de Aur”, Mario Lucaci și-a îndreptat atenția către un alt obiectiv major: Académie Internationale de Musique de Flaine. Această instituție de prestigiu, situată în Alpii Francezi, este recunoscută pentru formarea tinerelor talente din întreaga lume. Câștigarea Marelui Premiu nu este doar o confirmare a talentului său excepțional, ci și o recunoaștere a potențialului său de a deveni un nume de referință pe scena internațională.

Académie Internationale de Musique de Flaine reprezintă un templu al excelenței în muzica clasică, unde doar cei mai buni tineri muzicieni au șansa de a studia sub îndrumarea unor profesori de renume mondial. Pentru Mario, această realizare marchează un nou capitol în cariera sa, deschizându-i ușile către cele mai mari scene ale lumii. „O vară plină si inima mea la fel! Mario din nou câștigător de Grand Prix, de aceasta dată la Académie Internationale de Musique de Flaine!!! Tot mai sus, copil drag!", a fost mesajul prof. Roxana Ota, mentorul său.

Mario Lucaci este, fără îndoială, un talent de urmărit cu atenție. Cu fiecare succes, el demonstrează că este pregătit să își continue ascensiunea pe scena muzicală internațională, transformându-și visurile în realitate și inspirând o nouă generație de muzicieni.