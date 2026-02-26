* duminică, 1 martie, ora 19,00, Ateneul Național Iași

Femeia - mamă, iubită - şi expunerea ei cotidiană este tema filmului de lung metraj al regizoarei ieşene Violeta Gorgos.

După avanpremiera de la SFR 2025 și lansarea oficială la Chișinău, pelicula a ,,călătorit" în Canada, Austria și Lituania. Peste Ocean, la Festivalul Internațional ,,Plan D'ensemble" a primit Premiul pentru cel mai bun film străin.

În prima zi de Martie, la ora 19,00, Ateneul Național a programat o nouă proiecție a filmului ,,M.M.M.”

Ipostazele femeii în ziua de astăzi sunt diferite şi Violeta Gorgos, împreună cu scenariştii Florin Lăzărescu şi Ioan Antoci au creat o poveste atractivă, dar şi un motiv de meditaţie în această lume convulsionată de tot felul de situaţii, în care binele de rău se diferenţiază, uneori, cu dificultate.

Autoarea, originară din Republica Moldova, dar stabilită la Iaşi de aproape 20 de ani, a ales o distribuţie spectaculoasă, pentru rolul Feliciei fiind aleasă soprana de talie internaţională Valentina Năforniţă, care se află la primul film. Alături de ea, prezenţe consistente au Diana Dicusară Onică, actriţă la Teatrul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Chişinău, Leo Rudenco, din Elveţia şi Radu Ghilaş, actor la Teatrul Naţional ,,Vasile Alecsandri” din Iaşi. Filmul „Mario, Maria, Marinel” (MMM), un demers de apreciat, dar şi curajos în acelaţşi timp al Violetei Gorgos, regizor artistic la TVR Iaşi, este o coproducție OWH Studio și Fix Media, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova.

Violeta Gorgos s-a născut pe 16 aprilie 1967 în Republica Moldova (pe atunci parte a URSS). După ce a absolvit colegiul de arte, a urmat Facultăţile de Litere şi de Regie film din Chişinău. Violeta a colaborat cu OWH Studio Chişinău, prima casă de producție independentă din Republica Moldova. Din 2006, s-a stabilit în România, activând ca regizor artistic la TVR Iași, dar a continuat să realizeze producţii cinematografice cu susţinerea OWH Studio.

Violeta Gorgos a regizat numeroase filme documentare, multe fiind premiate la Festivaluri naţionale şi internaţionale de profil. A realizat 11 documentare în urma proiectului ,,Expediţiile Memoriei” în Siberia şi Kazahstan.

În 2011 a semnat primul film de ficţiune, scurt metrajul ,,Nişte dorinţe”, care i-a avut protagonişti pe actorii Mihaela Strâmbeanu de la Chişinău şi pe Theo Corban de la Teatrul Naţional din Iaşi. Violeta Gorgos este membru al Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova și al Uniunii Cineaștilor din România. Carmen DEACONU