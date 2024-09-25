Mârzești Trail Run, o nouă provocare pentru iubitorii alergării în natură

Pe 5 octombrie 2024, începând cu ora 08:30, va avea loc a doua ediție a competiției de alergare Mârzești Trail Run, desfășurată în Pădurea Mârzești, lângă satul Breazu, județul Iași. Evenimentul, organizat de Asociația Rediu lui Tătar în colaborare cu Viața în Mișcare și firma de consultanță Perform Sport Consult, are scopul de a promova alergarea în natură și zonele mai puțin cunoscute din nord-vestul municipiului Iași.

Competiția oferă participanților patru curse: Cros popular și al copiilor (2 km), Cros (4 km), Cros (105 km) și Semimaraton (21 km). Aceste trasee sunt concepute pentru a explora pădurile și pajiștile din zona protejată Natura 2000, un loc ideal pentru activități sportive în aer liber.

Cu sprijinul Direcției Silvice Iași, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și Primăriei Rediu, organizatorii își propun să atragă atenția asupra necesității protejării mediului înconjurător și să ofere comunității un prilej de întâlnire, mișcare și bucurie în mijlocul naturii.

Evenimentul face parte dintr-o serie mai amplă de competiții de trail din zona Iașului, fiind complementară concursului Trail la Cabană. Pe termen lung, organizatorii își doresc să creeze un circuit de alergare denumit Iași Trail Circuit, care să permită acumularea de puncte și recunoaștere pentru cei pasionați de acest sport.

Până în prezent, peste 430 de participanți și-au anunțat prezența la eveniment, iar înscrierile continuă. Detalii suplimentare și regulamentul competiției pot fi găsite pe site-ul oficial al evenimentului: www.marzestirun.ro și pe paginile de Facebook dedicate.