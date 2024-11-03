Mascații au descins în 'punctul fierbinte' din Vaslui: Percheziţii la 'urmașii lui Ștefan cel Mare', acuzați de mai multe infracțiuni

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au efectuat, duminică, o razie în oraşul Murgeni, în cadrul căreia, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au fost puse în aplicare şi opt mandate de percheziţie domiciliară.

Percheziţiile au avut loc la persoane acuzate de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, la acţiuni participând peste 70 de poliţişti din cadrul IPJ Vaslui, cu sprijinul luptătorilor pentru acţiuni speciale şi al jandarmilor.

"În cauza penală în care au fost dispuse percheziţiile domiciliare, se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor. Ancheta este în curs de desfăşurare, poliţiştii şi procurorul urmând a efectua cercetări, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Vaslui, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării de Jandarmi Mobilă "Alexandru cel Bun" Bacău.