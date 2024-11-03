„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Mascații au descins în 'punctul fierbinte' din Vaslui: Percheziţii la 'urmașii lui Ștefan cel Mare', acuzați de mai multe infracțiuni

Mascații au descins în 'punctul fierbinte' din Vaslui: Percheziţii la 'urmașii lui Ștefan cel Mare', acuzați de mai multe infracțiuni

Mascații au descins în 'punctul fierbinte' din Vaslui: Percheziţii la 'urmașii lui Ștefan cel Mare', acuzați de mai multe infracțiuni

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui au efectuat, duminică, o razie în oraşul Murgeni, în cadrul căreia, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au fost puse în aplicare şi opt mandate de percheziţie domiciliară.

Percheziţiile au avut loc la persoane acuzate de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, la acţiuni participând peste 70 de poliţişti din cadrul IPJ Vaslui, cu sprijinul luptătorilor pentru acţiuni speciale şi al jandarmilor.

"În cauza penală în care au fost dispuse percheziţiile domiciliare, se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor. Ancheta este în curs de desfăşurare, poliţiştii şi procurorul urmând a efectua cercetări, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Vaslui, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării de Jandarmi Mobilă "Alexandru cel Bun" Bacău.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe