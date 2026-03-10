Medalii pentru studenţii TUIASI la Olimpiada internaţională de matematică SEEMOUS 2026

Studenţii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) au obţinut rezultate remarcabile la cea de-a XX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică pentru Studenţi - South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS) 2026, competiţie desfăşurată la Paphos, în Cipru.

Echipa universităţii ieşene s-a întors cu trei medalii, dintre care una de argint, câştigată de studenta Raluca-Georgiana Enache, şi două de bronz, obţinute de studenţii Daniel-Nicolae Hanganu şi Marcel-Rareş Matei. Toţi trei sunt studenţi ai Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.

Din lotul TUIASI au mai făcut parte Matei-Denis Vesel, Alin-George Corduneanu şi Andrei-Şerban Ducan, care au reprezentat universitatea într-o competiţie considerată una dintre cele mai dificile olimpiade universitare de matematică din regiune.

Pregătirea lotului TUIASI a avut loc în cadrul Centrului de Pregătire de Performanţă în Matematică, sub îndrumarea profesorilor Marian Panţiruc, Radu Strugariu şi Marcel Roman.

La ediţia din acest an au participat 104 studenţi de la 28 de universităţi din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia şi Turkmenistan. Din cauza contextului politic şi a unor evenimente petrecute în perioada premergătoare concursului, organizatorii au decis ca olimpiada să se desfăşoare în format hibrid, o parte dintre concurenţi participând online. „Subiectele propuse au avut, ca în fiecare an, un grad ridicat de dificultate, iar participanţii au avut la dispoziţie cinci ore pentru rezolvarea problemelor. În ciuda complexităţii acestora, studenţii ieşeni au reuşit să abordeze cu succes o parte dintre exerciţii şi să obţină punctaje care le-au adus medaliile”, a transmis prof.univ.dr Marcel Roman.

Pe lângă probele de concurs, studenţii au avut ocazia să descopere şi istoria insulei Cipru, participând la o excursie organizată în cadrul evenimentului, unde au vizitat siturile arheologice şi muzeele din Paphos. Laura RADU