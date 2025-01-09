Medicii ieșeni le cer pacienților cu gripă să se izoleze la domiciliu!

Numărul cazurilor de viroze respiratorii este într-o continuă creștere la nivelul județului Iași, iar acest lucru reprezintă un motiv de îngrijorare și pentru cadrele medicale. Doctorii trag un semnal de alarmă în rândul populației și îi îndeamnă pe ieșeni să se izoleze la domiciliu în cazul în care sunt diagnosticați cu gripă de tip A sau de tip B, pentru a evita răspândirea virusului.

Specialiștii îi îndeamnă pe pacienți să își monitorizeze cu atenție temperatura corpului și starea generală de sănătate și să ceară ajutor în cazul în care acest lucru este necesar. „În fiecare zi diagnosticăm pacienți cu gripă de tip A sau de tip B. Astfel, transmitem populației că este bine să se izoleze la domiciliu în cazul în care se confruntă cu simptome specifice. Totodată, este bine ca pacienții să își monitorizeze temperatura și să apeleze la medicul de familie în cazurile stabile. În cazul în care pacientul se confruntă cu fenomene respiratorii grave sau cu alterarea stării generale, este indicat să se prezinte la spital”, a precizat prof. dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Ce spun medicii infecționiști despre automedicație

De foarte multe ori, pacienții care se confruntă cu viroze respiratorii aleg să își administreze medicamente fără a consulta înainte un medic. Acest lucru poate fi periculos, transmit infecționiștii, care explică de ce medicamentele pot avea, în unele cazuri, efecte nocive asupra organismului. „Medicația care este luată fără a avea un consult medical în spate, o prescripție medicală, poate duce în primul rând la rău. Poate duce la fenomen alergic: persoana nu se știe a fi alergică la un anumit medicament, îl ia și apar fenomene alergice care pot ajunge până la șoc anafilactic. În al doilea rând, o persoană care apelează la automedicație, fără o gândire medicală la mijloc, poate avea o altă boală pentru care primește medicamentație și pot apărea interacțiuni medicamentoase între medicamente, cu efect nedorit asupra organismului”, a declarat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist. Cristian ANDREI