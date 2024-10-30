Medicii ieșeni trag un semnal de alarmă și vorbesc despre „Depresia Sărbătorilor”

* „Depresia este un fenomen care se accentuează în perioada sărbătorilor de iarnă. Aici ne referim la anumite categorii de persoane. De cele mai multe ori, în această situație se regăsesc persoanele care sunt singure sau care au diverse afecțiuni preexistente, afective sau anxioase”, susține dr. Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru, coordonator al programelor NoAddict

Sezonul rece se apropie cu pași repeze, iar temperaturile din termometre au început deja să scadă. În fiecare an, în perioada iernii, numărul celor care consumă băuturi alcoolice spirtoase este în creștere, iar acest lucru poate cauza reale probleme de sănătate. Folosit cu rolul de „încălzitor”, alcoolul poate conduce la afecțiuni grave, atât fizice cât și psihice, iar specialiștii trag un important semnal de alarmă în rândul populației.

„În cazul în care cantitățile consumate devin mai mari, apare efectul depresiv. Devii somnolent, incoerent, paşii devin mai grei, apar tulburările de echilibru. Este foarte important cantitatea, dar şi cadrul în care se petrece consumul de alcool”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Dependența se poate instala foarte rapid

Dependența de alcool, o problemă reală, care este tot mai prezentă în zilele noastre, poate fi declanșată cu ușurință, mai ales în perioadele în care consumul de alcool este favorizat de anumiți factori. Dr. Ovidiu Alexinschi a vorbit despre principalele simptome pe care o persoană care se confruntă cu această dependență le prezintă. „În momentul în care o persoană devine mai retrasă, nu mai comunică sau se află la polul opus, devine mai agresivă, mai agitată, înseamnă că au loc anumite modificări. Este foarte importantă cunoaşterea riscurilor şi conştientizarea faptului că distracţia nu este echivalentă cu a te îmbăta, a te droga sau a consuma fel şi fel de substanţe care îţi modifică starea, dar nu în sens bun. Aceste substanţe nu te fac mai bun, mai inteligent şi mai plăcut în cercul de prieteni. Pot apărea doar reacţii contrare a ceea ce se doreşte”, a mai spus medicul ieșean.

„Depresia Sărbătorilor”, alimentată de consumul de alcool

Conform medicilor ieșeni, perioada Sărbătorilor de Iarnă este un adevărat calvar pentru anumite persoane. Fenomenul cunoscut drept „Depresia Sărbătorilor” începe să își facă simțită prezența și poate fi alimentat de consumul de alcool. „Depresia este un fenomen care se accentuează în perioada sărbătorilor de iarnă. Aici ne referim la anumite categorii de persoane. De cele mai multe ori, în această situație se regăsesc persoanele care sunt singure sau care au diverse afecțiuni preexistente, afective sau anxioase. Este vorba despre o afecțiune sezonieră, vorbim despre o depresie care se tratează la fel ca depresiile obișnuite”, a adăugat dr. Ovidiu Alexinschi. Cristian ANDREI