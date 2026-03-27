Medicina legală, în pragul unei revolte. Scenariul care îngrozește sistemul

Un avertisment fără precedent zguduie din temelii unul dintre cele mai sensibile mecanisme ale statului, iar ecourile lui se resimt deja și la Iași. Într-un moment în care liniștea aparentă a instituțiilor ascunde tensiuni acumulate de ani întregi, Sindicatul Rețelei de Medicină Legală din România lansează un semnal de alarmă care nu mai poate fi ignorat: medicina legală din România se află la un pas de blocaj.

În laboratoarele în care fiecare expertiză poate face diferența între vinovăție și nevinovăție, sistemul funcționează la limită. Medicii legiști vorbesc despre o presiune constantă, despre un volum uriaș de muncă și despre o lipsă cronică de recunoaștere, iar acum, spun ei, situația a ajuns într-un punct critic.

Declanșatorul acestei crize este OUG nr. 7/2026, actul normativ care impune reduceri de cheltuieli de personal. Deși măsura a fost gândită ca una generală, aplicarea ei selectivă a generat o ruptură profundă: spitalele și serviciile de ambulanță au fost exceptate, însă Institutele de Medicină Legală, aflate în subordinea Ministerul Sănătății, au fost lăsate în afara protecției.

De ani de zile, medicii legiști din institute reclamă o discriminare salarială structurală, generată de modul în care sunt distribuite sporurile. În timp ce în serviciile județene acestea se împart între mai puțini angajați, în institute sunt plafonate și împărțite la un număr mult mai mare de beneficiari.

Rezultatul este un paradox greu de acceptat: exact acolo unde cazurile sunt mai complexe, unde expertizele sunt mai dificile și unde responsabilitatea este mai mare, veniturile sunt mai mici. În timp, această situație a dus la demotivare, la epuizare și la un risc real de pierdere a specialiștilor, într-un domeniu în care formarea durează ani și înlocuirea este extrem de dificilă.

Aplicarea noilor măsuri vine, în acest context, ca o lovitură suplimentară. Medicii avertizează că nu mai este vorba doar despre bani, ci despre funcționarea unui întreg sistem. Pentru că fără activitatea medico-legală, mecanismul justiției începe să scârțâie. Certificatele medico-legale nu mai pot fi emise, autopsiile judiciare se opresc, iar expertizele necesare în dosarele penale nu mai ajung în instanță.

La Iași, unde activitatea medico-legală deservește o întreagă regiune, efectele ar putea fi imediate și vizibile. Dosare întârziate, anchete blocate, procese amânate — un lanț de consecințe care poate afecta direct actul de justiție și siguranța publică.

Sindicatul a transmis un ultimatum clar: autoritățile au la dispoziție 15 zile pentru a corecta situația. Solicitările sunt precise — includerea Institutelor de Medicină Legală în categoria unităților exceptate, eliminarea inechităților salariale și deschiderea unui dialog real. În lipsa unui răspuns concret, protestele vor escalada până la grevă generală.

Iar acest scenariu nu mai pare unul îndepărtat. Ar însemna oprirea activității în institutele de medicină legală din întreaga țară, cu consecințe directe și imediate asupra sistemului judiciar. Andrei TURCU