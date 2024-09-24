Mediciniștii s-au reîntors în amfiteatre

Studenţii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” au început, luni, noul an universitar. Ceremonia de deschidere a fost organizată în Aula „George Emil Palade”. La începutul festivităţilor, rectorul UMF le-a urat bun venit tinerilor angrenați în procesul educațional, între care 10.000 de studenţi, 4.000 de medici rezidenţi, 500 de doctoranzi şi 400 de masteranzi.

UMF Iaşi, cu o istorie de 145 de ani de excelenţă în educaţia medicală, are astăzi 4 facultăţi, 11 specializări de licenţă şi 8 programe de master, precum şi program de doctorat în domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Sunt, în total, 550 de studenţi în anul I la Medicină în limba română, 200 la Medicină în limba engleză şi 150 la Medicină franceză, 170 - la Medicină dentară în limba română, 70 la Medicină dentară în limba engleză şi 100 la Medicină dentară în limba franceză, 80 la specializarea Farmacie, în limba română şi 20 în limba engleză, la specializarea Bioinginerie - 90, iar la Asistenţă medicală Generală - 120.

Alți 500 de studenţi au ales, în acest an, una dintre specializările cu durata studiilor de trei ani, respectiv Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, atât în română, cât şi în engleză, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară, Asistenţă de profilaxie stomatologică, Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic.

Acestor programe de studii de trei ani li s-a adăugat în acest an o nouă specializare, unică la nivel naţional, adresată viitorilor profesionişti în domeniul diagnosticării şi tratării tulburărilor auditive, de echilibru şi conexe. Este vorba de Audiologie şi protezare auditivă, cu 30 de studenţi.

Desigur, au încheiat vacanța și cei 205 de masteranzi şi 190 de doctoranzi în anul I.

Rectorul UMF Iaşi s-a adresat şi studenţilor medicinişti care încep prima etapă a parcursului profesional, studiile de licenţă. „Cu siguranţă că sunteţi nerăbdători şi stresaţi, în acelaşi timp, de începerea cursurilor, dar vă garantez că şi noi, dascălii voştri, nu suntem lipsiţi de emoţii, în ciuda experienţei acumulate. Ne asumăm o responsabilitate şi un angajament deosebite - azi, mai mult decât oricând, deoarece traversăm o perioadă de transformări semnificative şi oportunităţi fără precedent. Lumea se schimbă rapid, iar o dată cu ea se schimbă şi paradigmele învăţării. Iar generaţia voastră, dragi studenţi, vine cu aşteptări noi şi un mod de gândire adaptat unei epoci dominate de inteligenţa artificială, tehnologiile avansate şi accesul nelimitat la informaţie. Cu toată deschiderea pe care o aveţi înnăscută pentru provocările viitorului, cu tot curajul pe care vi-l oferă tinereţea, nu pot să vă amăgesc şi să vă spun că va fi uşor... Nu vreau să vă dezamăgesc, dar dacă v-aţi ales această carieră doar pentru prestigiu, pentru o situaţiei financiară bună sau pentru a le face pe plac părinţilor, nu veţi fi fericiţi. Pentru că sacrificiile cerute sunt mai mari decât vă puteţi imagina acum şi doar pasiunea, vocaţia de a vindeca şi empatia faţă de pacient sunt cele care vă vor oferi un sentiment pur de împlinire profesională şi umană”, spus rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcaru. Laura RADU