Megaproiect de 15 milioane euro la Roman! Pasajul care rupe orașul de blocaje, câștigat de Danlin

* valoarea contractului se ridică la aproximativ 15 milioane de euro, iar cel mai important este că raportul de atribuire NU a fost contestat * asta înseamnă un singur lucru: lucrările pot începe fără întârzieri, imediat după semnarea contractului de execuție

La Roman, compania Danlin XXL a dat lovitura și și-a adjudecat licitația pentru construirea pasajului peste calea ferată, un proiect strategic, așteptat cu sufletul la gură de șoferi, autorități și mediul de afaceri din întreaga zonă a Moldovei.

În cursă s-a aflat și o asociere condusă de Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi, dar Danlin XXL a ieșit câștigătoare, confirmându-și poziția de jucător greu în infrastructura rutieră din România.

Asociere de forță: 7 firme, cifre impresionante

Danlin XXL conduce o asociere solidă, cu șapte firme, având ca partener principal compania Gott Strasse din Brașov, un colos al construcțiilor, cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.

Lista subcontractanților arată amploarea proiectului: Complexul Muzeal Național Neamț, Tehnimarket Brașov, Prod Mamouth (Mureș), Damiena (Suceava), Build Install Electric (Neamț).

Un adevărat consorțiu de elită, pregătit să livreze una dintre cele mai importante investiții rutiere din județul Neamț.

Pasajul peste calea ferată nu este o simplă lucrare, ci un ansamblu rutier complex, care va transforma complet ieșirea din Roman spre Iași: pasaj propriu-zis - 308 metri, rampe - 431 metri, două bretele - 526 m + 454 m, strada Nordului - 75 metri. Total, 1.795 metri de infrastructură modernă, amplasată pe DN2 – strada Ștefan cel Mare, una dintre cele mai circulate artere din municipiu.

Proiectare de 50 km/h și exproprieri minime

Studiile tehnice, realizate de NV Construct, prevăd o viteză de proiectare de 50 km/h, adaptată traficului urban intens. Pentru realizarea investiției vor fi necesare exproprieri minime: doar cinci terenuri, cu o suprafață totală de 283 mp, despăgubirile fiind estimate la 125.000 lei.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, cu o structură financiară solidă: 26 milioane lei – fonduri UE, 40 milioane lei – bugetul de stat, 12 milioane lei – cheltuieli neeligibile, suportate de beneficiar.

Licitația a fost organizată de CNAIR, iar pasajul va fi construit la ieșirea din Roman spre Iași, un punct nevralgic al traficului din regiune.

Cu acest proiect, Romanul face un pas uriaș spre fluidizarea traficului, reducerea timpilor de așteptare și creșterea atractivității economice. Pasajul peste calea ferată nu este doar o lucrare de beton și asfalt, ci o investiție care schimbă fața orașului. Daniel BACIU