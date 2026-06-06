Iașul găzduiește, pe 10 și 11 iunie, evenimentul „Fațete ale memoriei evreiești”, un program cultural care aduce în prim-plan literatura, memoria Holocaustului, teatrul idiș și dialogul dintre culturi. Evenimentele sunt organizate de Institutul Francez din România, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Centrul Cultural German Iași.

Fațete ale memoriei evreiești, la Iași

Memoria nu trăiește doar în arhive, fotografii și documente vechi. Ea se păstrează și în cărți, în voci, în povești, în scene de teatru și în întâlniri care readuc în prezent lumi aparent pierdute. La Iași, un oraș în care istoria comunității evreiești are pagini luminoase, dar și răni adânci, evenimentul „Fațete ale memoriei evreiești” propune două zile de reflecție culturală, literară și istorică.

Programul începe miercuri, 10 iunie, de la ora 18.00, în Sala Benjamin Fondane a Institutului Francez, de la Palatul Braunstein. Publicul este invitat la masa rotundă „Mărturia lui Edgar Hilsenrath”, organizată în jurul romanului „Nazistul și frizerul”, apărut la Editura Lebăda Neagră. Întâlnirea marchează traducerea în limba română a operei scriitorului Edgar Hilsenrath, la 100 de ani de la nașterea acestuia.

Edgar Hilsenrath, memoria spusă fără menajamente

Edgar Hilsenrath este una dintre vocile literare care au abordat memoria Holocaustului printr-un stil direct, incomod, uneori satiric, dar puternic. Romanul „Nazistul și frizerul” deschide un dialog dificil despre vină, identitate, impostură și supraviețuire morală. Tocmai de aceea, întâlnirea de la Iași nu este doar o lansare literară, ci și o invitație la înțelegerea felului în care literatura poate spune adevăruri pe care discursul oficial le evită uneori.

A doua zi, joi, 11 iunie, programul se mută la Muzeul Pogromului, din cadrul Casei Muzeelor Iași. De la ora 17.00, Corina Petrescu, Ph.D., de la Universitatea din Mississippi, va susține conferința „Umor, lacrimi și identitate. O călătorie prin istoria teatrului idiș din România”. Tema atinge una dintre cele mai expresive forme de cultură evreiască: teatrul idiș, spațiu al emoției, al ironiei, al rezistenței și al apartenenței.

Teatrul idiș, între lacrimă și umor

În aceeași zi va avea loc și evenimentul „Lumea idiș. Idiș, România și cultura pop”, care include lansarea unei cărți semnate de Olivier Peyroux. Momentul va fi acompaniat la violoncel de Sebastian Vîrtosu, adăugând dimensiunii intelectuale o notă artistică și sonoră.

Prin acest program, Iașul devine, pentru două zile, un loc de întâlnire între memorie și prezent. Evenimentul nu se adresează doar specialiștilor, ci tuturor celor interesați de literatură, istorie, teatru, identitate și cultura evreiască. Într-un oraș în care memoria comunității evreiești este parte din fibra locului, astfel de întâlniri nu sunt simple evenimente culturale, ci exerciții necesare de luciditate. Clara DIMA