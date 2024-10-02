Metoda „Accidentul”, trei inculpaţi, 13 victime, nicio condamnare

* doar o mică parte a prejucidiului de aproximativ 30.000 euro a putut fi recuperată * au trecut şase ani de la zilele de glorie ale bandei, a intervenit prescripţia

Răzvan Ş., Emanuel T. şi Iulia C. au alcătuit una din multele bande ce, la sfârşitul deceniului trecut, au aplicat, cu maui mult sau mai puţin succes, celebra metodă „Accidentul”. După câteva repetiţii ce au mers strună, cei trei şi-au luat rolurile în serios. Răzvan era „doctorul”, Emanuel era „fiul” călcat de maşină al persoanei contactate (evident, cineva în vârstă, care mai folosea încă telefonul fix), iar Iulia era „asistenta doctorului”, cea care se ducea să încaseze banii pretinşi de şeful ei.

În nici două săptămâni, de pe 1 septembrie şi până pe 12 septembrie 2018, trioul a contactat 13 persoane, de la nouă izbutind să încaseze sume destul de consistente. În total, aproximativ 30.000 euro. Alte patru persoane au mirosit ceva şi au refuzat să plătească, acestea fiind şi cele care au sesizat poliţia. Cazul a fost preluat de către procurorii DIICOT, identificarea şi prinderea escrocilor n-a fost o sarcină tocmai dificilă, dar tot a durat câteva luni. Anchetatorii i-au dibuit pe cei trei în urma studierii desfăşurătoarelor convorbirilor telefonice ale victimelor înşelăciunii, cât şi a celor patru care au evitat ţeapa.

Din păcate pentru munca procurorilor, rechizitoriul a ajuns pe rolul Judecătoriei Iaşi abia în data de 4 mai 2022. Pentru simplul motiv că a fost necesară audierea tuturor celor implicaţi, victimele, dar şi apropiaţii/rudele acestora. Dosarul a trecut de camera preliminară pe 24 octombrie 2022 şi, după 14 termene de judecată, escrocii au scăpat cu basma curată. Magistraţii au constatat că s-a împlinit termenul de prescripţie. Mai trebuie precizat că doar o mică parte a prejudiciului a putut fi recuperată. Claudiu CONSTANTIN