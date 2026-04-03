Metodă inovatoare de tratament introdusă la Institutul de Psihiatrie Socola

Pentru prima dată în România, o tehnologie considerată până acum apanajul marilor centre medicale internaționale devine realitate. Este vorba despre stimularea transcraniană prin impulsuri (TPS), o metodă inovatoare care promite să încetinească declinul cognitiv și să ofere pacienților șansa la timp – acel timp prețios care, în cazul Alzheimerului, pare mereu prea scurt.

În centrul acestei revoluții se află sistemul NEUROLITH, un echipament unic, primul și singurul omologat pentru tratarea sistemului nervos central al pacienților diagnosticați cu această boală. Nu este doar un aparat – este, practic, o nouă speranță. O punte între prezent și viitor, între declin și stabilizare.

Totul se întâmplă în cadrul noului Ambulatoriu Integrat, un spațiu care nu mai seamănă cu imaginea clasică a sistemului medical românesc. Aici, tehnologia nu mai este un lux, ci devine instrument de bază. De la realitate virtuală capabilă să „citească” reacțiile subconștiente ale pacienților, până la sisteme complexe de stimulare cognitivă, fiecare detaliu pare desprins din medicina viitorului.

Și nu este doar despre tratament, ci despre înțelegere profundă. Monitorizarea mișcărilor oculare, identificarea fricilor ascunse, personalizarea intervențiilor – toate acestea conturează o abordare radical diferită, în care pacientul nu mai este doar un caz, ci un univers analizat în detaliu.

În paralel, laboratorul dedicat analizelor de neuroleptice aduce un alt nivel de precizie în tratamentele psihiatrice. Este o schimbare de paradigmă: de la tratamente generalizate, la terapii calibrate fin, adaptate fiecărui pacient în parte.

Această transformare nu vine întâmplător. Este rezultatul unei investiții majore realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un program care începe să-și arate, în sfârșit, impactul real. Iașul devine astfel un pol medical de referință, nu doar la nivel național, ci și regional. Carmen DEACONU

 

