Micile vedete. Umbrele ascunse ale fenomenului copiilor influenceri

Iașul, fiind un oraș cu o comunitate dinamică și un număr mare de tineri conectați la mediul online, a devenit un loc propice pentru dezvoltarea copiilor influenceri. Copii și adolescenți din Iași care au devenit populari pe Instagram, TikTok sau YouTube au beneficiat de oportunități remarcabile, inclusiv colaborări cu branduri locale și naționale, participări la evenimente culturale și chiar apariții media. Unele familii au reușit să monetizeze această expunere, obținând venituri considerabile din parteneriate și promovări de produse. În plus, copiii influenceri din Iași au posibilitatea de a-și dezvolta abilități importante, precum comunicarea, gestionarea timpului și antreprenoriatul, având acces la resurse și conexiuni care le pot influența pozitiv viitorul.

Cu toate acestea, expunerea copiilor pe social media vine cu riscuri. Presiunea de a menține un anumit nivel de popularitate și de a genera constant conținut poate fi copleșitoare pentru un copil. Aceasta poate duce la stres, anxietate și chiar la izolare socială, în special în mediul școlar. Un alt risc semnificativ în Iași, la fel ca în alte locuri, este legat de siguranța și protecția vieții private. Copiii influenceri pot deveni ținte pentru hărțuirea online sau pentru persoane cu intenții răuvoitoare. În plus, într-un oraș mai mic, unde comunitățile sunt strâns legate, expunerea online poate avea consecințe directe asupra vieții de zi cu zi a copilului, inclusiv asupra relațiilor interpersonale. „Copilul meu este artist plastic, pictează de mic. Acum este adolescent, dar când era mic am simțit presiunea publicului. El este foarte talentat, a câștigat mereu premii, a avut expunere mare care, din păcate, vine la pachet nu doar cu celebritatea, ci și cu unele aspecte mai puțin pozitive. Este un preț care trebuie plătit și de care părinții ar trebui să fie conștienți”, ne-a spus Adina Ioan, mama unui tânăr artist.

O notă de plată scumpă

Problema reglementării legale a activității copiilor influenceri este încă în dezbatere. Deși fenomenul este relativ nou, se resimte nevoia unei structuri clare care să protejeze drepturile și interesele copiilor. Există cazuri în care copiii nu au control asupra veniturilor generate de activitatea lor online, ceea ce ridică întrebări etice și legale despre exploatarea muncii copiilor.

Fenomenul copiilor și adolescenților influenceri reflectă tendințele globale, aducând în același timp particularități locale care merită atenție. Deși sunt oportunități extraordinare pentru ei, provocările nu sunt de neglijat. „Fetița mea studiază pianul de la cinci ani, a făcut și modelling, a avut rezultate excepționale. Sigur că ne-am bucurat enorm, dar mereu există și cealaltă parte a monedei. Pe măsură ce a crescut, atenția tot mai mare ce i s-a oferit și-a pus amprenta, i-a sporit orgoliile și panta pe care se îndrepta nu era una corectă. Are și vedetismul ăsta daunele lui”, a oftat Eva Popovici, mama unei viitoare artiste.

Într-o lume tot mai digitalizată, copiii influenceri din Iași pot reprezenta viitorul marketingului și al comunicării online, dar doar printr-o abordare responsabilă și bine informată putem asigura că acest fenomen se dezvoltă în direcția corectă.