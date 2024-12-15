Migrația economică zdruncină Iașul

Piața muncii din Iași a cunoscut o transformare semnificativă în ultimele două decenii. Multinaționalele IT și call-center-urile au creat locuri de muncă pentru tinerii absolvenți, iar industria serviciilor cunoaște o dezvoltare constantă. Totuși, salariile sunt adesea considerate insuficiente pentru un trai confortabil, mai ales în comparație cu cele din vestul Europei.

Maria, o tânără de 26 de ani care lucrează în domeniul IT, spune că a decis să rămână în Iași pentru că jobul îi oferă un salariu bun și flexibilitate: „Dar știu mulți colegi care au plecat. Diferența de salariu e greu de ignorat. Aici câștig în jur de 1.200 de euro pe lună, dar în Germania, pentru același post, primesc de trei ori mai mult”. Pe de altă parte, pentru Andrei, un absolvent de arhitectură, lipsa proiectelor majore în Iași a fost factorul decisiv:

„În București sau Cluj am mult mai multe oportunități să colaborez pe proiecte mari. Iașiul e frumos, dar mi se pare că se concentrează mai mult pe trecut decât pe viitor”.

Costurile ascunse ale emigrației

Pentru mulți tineri care aleg să emigreze, decizia vine cu provocări emoționale și sociale. Alex, în vârstă de 30 de ani, lucrează în construcții în Anglia. Deși câștigă mai bine decât ar fi putut în Iași, simte dorul de familie și de locurile natale: „Banii sunt buni, dar costul emoțional e mare. Mi-e dor de părinți, de prietenii de acasă. Chiar și de plimbările prin Copou”. În plus, emigrarea nu este întotdeauna o soluție sigură. Mulți tineri constată că nivelul de trai mai ridicat din Occident vine la pachet cu cheltuieli mai mari, dar și cu sentimentul de a fi mereu un străin.

Soluții pentru a rămâne

Autoritățile locale și companiile private au început să recunoască această problemă și să caute soluții. Programele de sprijin pentru antreprenori tineri, investițiile în infrastructură și noile locuri de muncă în industriile creative sunt câteva dintre inițiativele menite să facă Iașiul mai atractiv. Elena, antreprenoare în domeniul artelor vizuale, subliniază importanța sprijinului local: „Am primit o finanțare de la un program european pentru a deschide un studio de design. Dacă n-ar fi fost asta, poate că aș fi plecat. Cred că mai sunt multe de făcut, dar văd un viitor aici”.

Decizia de a rămâne sau de a pleca din Iași este complexă, influențată nu doar de factori economici, ci și de legături personale, dorința de stabilitate sau spiritul de aventură. Pe de o parte, orașul continuă să își atragă tinerii prin farmecul său istoric și oportunitățile emergente. Pe de altă parte, globalizarea și accesul facil la informații fac ca visul occidental să fie tot mai ușor de realizat.

Indiferent de decizia lor, tinerii ieșeni demonstrează o adaptabilitate remarcabilă, jonglând cu realitățile economice și aspirațiile personale. Provocarea pentru Iași rămâne aceea de a construi un mediu în care „a rămâne” să nu fie doar o opțiune, ci o alegere conștientă și motivată.

Dan Dima