MIHAI CHIRICA-Încă 20 străzi din municipiul Iași vor fi modernizate

Primarul Mihai Chirica a semnat un contract pentru servicii de proiectare a lucrărilor de modernizare a încă 20 de străzi din toate zonele orașului.

Este vorba despre: strada Cazaban

stradela Moara de Vânt

strada Urcușului

strada Cărămidari

strada Margareta Baciu

strada Ștefan Hotnog

strada Boiangiu

strada C. G. Bedreag

strada Cerchez

strada Zimbrului

aleea Plopii fără Soț

strada Oțelăriei

fundac Oțelăriei

strada Grăniceri

strada George Mărgărint

strada Nicolae Grigorescu

stradela Bârnova

stradela Păun

strada Păun

strada Rovine

Prevederea financiară a procedurii a fost de 588.235,29 lei fără TVA, respectiv 700.000 lei cu TVA, iar licitația a atras cinci oferte. Contractul a fost semnat cu SC 3B Construction Project SRL pentru o sumă de 352.941 lei fără TVA, respectiv 420.000 lei cu TVA.

Firma sau asocierea câștigătoare vor trebui să predea documentația în cel mult 15 luni de la data semnării contractului.

Serviciile contractate vor consta în realizarea expertizei tehnice și a studiilor de teren, obținerea de avize, DALI, PAC, DTOE, PT+DDE, verificarea tehnică și acordarea de asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor pentru fiecare din cele 20 de străzi.

Primăria Municipiului Iași susține un program de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, precum și de reparații ale străzilor și trotuarelor, în care sunt incluse, în diverse stadii (contracte de lucrări în derulare, proiectate, în curs sau propuse pentru proiectare), în jur de 150 de străzi din toate zonele orașului.