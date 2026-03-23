Mihai Chirica, primarul Iașului, deschide un nou șantier uriaș în oraș! Pe aceste străzi din municipiu, traficul va fi îngreunat din cauza lucrărilor

Primarul Iașului, Mihai Chirica, deschide un nou șantier uriaș în oraș. Administrația publică locală a emis autorizațiile de construire pentru începerea lucrărilor de modernizare pe mai multe străzi din Iași, iar pe aceste drumuri traficul va fi îngreunat din cauza lucrărilor. Printre acestea se numără drumul de legătură Iași – Ciurea, strada Constantin Pop, strada Fundac Păcureți, strada Rediu, strada Fundac Socola și strada Văleni. Mihai Chirica, edilul Iașului, va deschide un nou șantier uriaș în oraș! Încep lucrările de pe 6 străzi Primăria Iași a emis autorizațiile de construire pentru modernizarea unui număr de șase străzi din municipiu. În acest sens, administrația publică locală va începe lucrările de modernizare a drumului care face legătura între municipiu și comuna Ciurea. Adică șoseaua Iași – Ciurea, pe o lungime totală de 805 metri liniari, va fi modernizată. „Lucrări autorizate: Modernizare străzi în municipiul Iași – Drum de legătură Iași – Ciurea. Terenul face parte din inventarul municipiului Iași, H.C.L. 292/2021, lungimea totală propusă pentru modernizare este de 805 metri liniari; lățimea părții carosabile – de 7 m. Lucrările se vor realiza în următoarele condiții: înainte de începerea lucrărilor, se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocați proiectantul de specialitate, deținătorii de rețele tehnico-edilitare din zonă și reprezentantul administrației publice locale. Lucrările se vor executa numai pe teren aflat pe domeniul public al municipiului Iași, cu respectarea condițiilor din avizele tehnice de amplasament", este precizat în autorizația de construire.

Pe lângă șoseaua Iași – Ciurea, primăria va demara lucrări de modernizare și pe strada Constantin Pop. Aceasta se va moderniza pe o lungime de 350 de metri liniari.

„Modernizare străzi în municipiul Iași: strada Constantin Pop, drum de categoria a IV-a, aparține domeniului public al mun. Iași, conform H.C.L. nr. 212/2018, anexa 2.1.3. Str. Constantin Pop se va moderniza pe o lungime de 350 metri liniari, cu partea carosabilă cuprinsă 1 x 3,00 m; după modernizare va avea lățimea de 6 m (2 x 3,00 m) și va fi încadrată în categoria tehnică III”, scrie în documentele eliberate de primărie.

Și strada Fundac Păcureți va fi modernizată de administrația publică locală, iar lucrările pot începe în următoarea perioadă.

„Str. Fundac Păcureți se va moderniza pe o lungime de 153 metri liniari, cu partea carosabilă cuprinsă între 1 x 5,00 m și 1 x 4,00 m, cu trotuar din pavele. Condiții: înainte de începerea lucrărilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocați proiectantul de specialitate, deținătorii de rețele tehnico-edilitare din zonă și reprezentantul administrației publice locale. Lucrările se vor executa numai pe teren aparținând domeniului public al U.A.T. Mun. Iași, conform aviz GIS – Cadastru nr. 145246, cu respectarea condițiilor din avizele tehnice de amplasament. Nu va fi afectată, pe cât posibil, circulația auto și pietonală, iar lucrarea va fi semnalizată în permanență”, se specifică în autorizație.

Străzile Rediu, Fundac Socola și stradela Văleni vor fi și ele modernizate

În programul de modernizare a străzilor din municipiu pentru care Primăria Iași a emis se numără și străzile Rediu, Fundac Socola și stradela Văleni. În acest sens, în ceea ce privește strada Rediu, lucrările de modernizare se vor realiza pe o distanță de 203 metri liniari.

„Str. Rediu se va moderniza pe o lungime de 203 m.l., cu partea carosabilă cuprinsă între 1 x 5,00 m și 1 x 4,00 m, cu trotuar din pavele”, se arată în documentele emise de primărie.

Totodată, în ceea ce privește strada Fundac Socola, pe aceasta va fi consolidat terasamentul așa cum este specificat în autorizația de construire.

„Consolidare terasament pe strada Fundac Socola. Sectoare cuprinse, identificate prin km 0+355 – km 0+400 și km 0+500 – km 0+600. Lucrările constau în refacere carosabil pe două tronsoane, în lungime totală de 145 m, având partea carosabilă de 1 x 4,00 m; se vor realiza ziduri de sprijin de tip L, din beton armat monolit, și se va realiza o structură din piloți forați de diametru 880 mm, din beton armat”, apare în autorizația de construire.

Iar în ceea ce privește stradela Văleni, aceasta va fi modernizată pe o suprafață de 305 metri liniari.

„Stradela Văleni, drum de categoria a IV-a, aparține domeniului public al mun. Iași, conform H.C.L. nr. 212/2018. Stradela Văleni se va moderniza pe o lungime de 305 m.l., cu partea carosabilă de 1 x 4,00 m, încadrată cu borduri prefabricate, 20 x 25 cm, pe o fundație din beton. Forma profilului transversal, în aliniament, este de tip streașină, cu înclinarea părții carosabile de 2,5%”, este menționat în documentul semnat de primarul Mihai Chirica.

Și compania de utilități Delgaz Grid vrea să înceapă lucrări pe străzile din oraș

Trebuie spus că primarul Mihai Chirica a anunțat recent că Delgaz Grid a solicitat administrației publice locale să avizeze mai multe intervenții pe străzile din oraș. Deci va deschide șantiere, în următoarea perioadă, și compania de utilități.

„Furnizorul de gaze din oraș, SC Delgaz Grid SA, și firmele contractate de acesta au solicitat Primăriei Municipiului Iași să avizeze mai multe intervenții importante, care vor afecta străzile din oraș. Investițiile companiei sunt necesare, dar acordarea acestor avize este condiționată de refacerea amplasamentelor afectate de lucrări”, a spus Mihai Chirica.

Astfel, SC Schnell Leitung SRL a solicitat avizarea graficelor de execuție pentru înlocuirea conductelor de gaze naturale și branșamentelor pe strada Sărărie, strada Rece și strada Mihai Eminescu. Strada Sărărie: tronson cuprins între intersecția cu stradela Sărărie și intersecția cu strada Sf. Atanasie. Lungime conductă: 1.100,5 m.l. (carosabil asfalt – 998,65 m.l., trotuar amenajat cu pavele – 101,9 m.l.). Perioada de execuție solicitată: 23.03 – 15.06.2026. Firma va trebui să refacă integral amplasamentul.

Lucrări se vor mai executa și pe strada Sărărie: de la intersecția cu strada Sf. Atanasie până în dreptul imobilului nr. 14. Astfel, lungimea conductei va fi de 1.100,5 m.l. (carosabil asfalt – 998,65 m.l., trotuar amenajat cu pavele – 101,9 m.l.), iar perioada de execuție solicitată este începând cu data de 23.03.2026 până pe data de 15.06.2026.

Menționăm că, și pe strada Rece, și pe strada Mihai Eminescu, societatea va realiza lucrări, însă acestea vor începe în luna iunie 2026.

Pe mai multe străzi din Iași vor fi executate lucrări de către compania de utilități

Precizăm că firma SC Era Termogaz S.R.L. a solicitat avizarea graficelor de execuție pentru înlocuirea conductelor de gaze naturale și a branșamentelor pe strada Sf. Sava și stradela Armeană. Astfel, pe stradela Armeană, lungimea conductei va fi de 169,00 metri liniari, iar perioada de execuție solicitată cuprinde lunile martie – aprilie. În același sens, pe strada Sf. Sava, lungimea conductei va fi de 253,00 metri liniari, iar lucrările vor fi finalizate după data de 15 iunie.

„SC Delgaz Grid SA – Centrul Operațional Delgaz solicită avizarea graficelor de execuție pentru înlocuirea conductelor de gaze naturale și branșamentelor pe strada Moara de Vânt (de la Little Texas – strada Eternitate) și strada Spital Pașcanu, în perioada 23.03 – 15.06.2026. Strada Moara de Vânt (de la Little Texas – strada Eternitate). Lungime conductă: 593 m.l. Strada Spital Pașcanu: Lungime conductă: 266 m.l.”, au mai transmis reprezentanții primăriei.

Trebuie spus că, la nivelul primăriei, există un grup de lucru care urmărește graficele de execuție a lucrărilor la , face controale și dispune măsurile legale în cazul nerespectării obligației de refacere a amplasamentului. Un grup de lucru similar, cu atribuții de verificare și control ale șantierelor, a fost constituit și în cadrul Poliției Locale.

„De la înființarea acestor grupuri de lucru, în vara anului 2024, au fost verificate și monitorizate lucrările la rețelele de utilități publice din circa 170 de amplasamente. În majoritatea cazurilor, companiile de utilități s-au conformat obligației de a reface amplasamentele după finalizarea lucrărilor. Totuși, în situații în care domeniul public nu a fost reparat corespunzător, Poliția Locală a aplicat aproape 100 de sancțiuni. Firmele au un termen de cinci zile la dispoziție pentru refacerea domeniului public, iar sancțiunile sunt cuprinse între 2.400 și 2.500 de lei”, au mai specificat reprezentanții Primăriei Iași.

În acest sens, Mihai Chirica, primarul Iașului, deschide un nou șantier uriaș în oraș. Pe șase străzi vor începe lucrări de modernizare, iar autorizațiile de construire au fost emise recent de primărie. Totodată, Chirica va aproba și mai multe șantiere, care vor fi deschise de compania Delgaz Grid.