Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
VIDEO Incendiu masiv la un depozit Sameday situat pe Drumul Hoților. Pompierii ieșeni au intervenit în forță. S-a emis mesaj Ro-Alert
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!
Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!
Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție
Mii de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna

manastirea-Putna-850x479

15-08-2025 21:19

Mii de credincioşi au participat, vineri, la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna, cu prilejul Adormirii Maicii Domnului, când este marcat hramul lăcaşului de cult.

Slujba a fost oficiată de arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înalt Prea Sfinţitul Calinic, episcopul Daciei Felix, Prea Sfinţitul Ieronim, episcopul Basarabiei de Sud, Prea Sfinţitul Veniamin şi episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Prea Sfinţitul Damaschin Dorneanul, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

Credincioşii au aşteptat zeci de minute la rând pentru a se ruga, pe de o parte, la mormântul Sfântului Ştefan cel Mare din biserica mănăstirii şi, pe de altă parte, la moaştele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, care au fost puse spre închinare într-un baldachin în curtea interioară a Mănăstirii Putna.

Stareţul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a amintit de importanţa pe care Maica Domnului a avut-o în istoria lăcaşului de cult ctitorie a voievodului Ştefan cel Mare.

‘Maica Domnului a ocupat un loc central în viaţa ctitorilor Mănăstirii Putna şi în mod deosebit a Sfântului Ştefan şi a Sfântului Ierarh Iacob Putneanu. Sfântul Ştefan închină nu mai puţin de trei biserici şi mănăstiri Adormirii Ei, iar Mănăstirea Tazlău este cu hramul Naşterea Maicii Domnului, iar Sfântul Iacob Putneanul, atunci când a început restaurarea Mănăstirii Putna, în 1955, primul gest pe care l-a făcut a fost că a ferecat în argint icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni ce străjuieşte această mănăstire şi care de nenumărate ori s-a arătat mângâietoare, bună, blândă şi apropiată ca o mamă’, a spus arhimandritul Melchisedec Velnic.

Construită între 1466 şi 1469 de către Sfântul Voievod Ştefan cel Mare ca necropolă pentru familia domnească, Mănăstirea Putna rămâne de peste cinci veacuri un far al credinţei, culturii şi identităţii româneşti.  

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului
15/08/2025 21:56

Iașul, blocat la nesfârșit. August sub asediul șantierelor și trafic la limita suportabilului

Luna august găseste Iasul intr-o stare de blocaj aproape permanent. În loc ca traficul să se fluidizeze, asa cum se intamplă in mod obisnuit vara, orasul este sufocat de santiere deschise simultan, fă ...

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor
15/08/2025 21:55

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

În serile de vară, mesele multor restaurante din Iasi, cu meniu minimalist si preturi peste media orasului, sunt ocupate. Prin comparatie, in alte magazine vanzătorii se sprijină de tejghea, numărand ...

Limbajul suburban care aprinde Iașul. Cum se nasc și mor expresiile urbane în era TikTok și rap
15/08/2025 21:51

Limbajul suburban care aprinde Iașul. Cum se nasc și mor expresiile urbane în era TikTok și rap

Iasul nu mai vorbeste la fel ca acum cinci ani. Nici măcar ca acum sase luni. Străzile din Copou, campusurile studentesti, cafenelele din centru si holurile liceelor pulsează cu un limbaj propriu, viu si sch ...

Iașul se îmbracă în lux la mâna a doua. Piața care face concurență hainelor noi
15/08/2025 21:50

Iașul se îmbracă în lux la mâna a doua. Piața care face concurență hainelor noi

Iasul trăieste in ultimii ani o schimbare neasteptată de ritm in materie de stil. Fenomenul „second-hand de lux” – haine de brand, uneori purtate o singură dată, alteori impecabile, dar re ...

Un puternic incendiu a distrus o hală de pe strada Trei Fântâni
15/08/2025 21:16

Un puternic incendiu a distrus o hală de pe strada Trei Fântâni

Un puternic incendiu a devastat, astăzi, un depozit din municipiul Iasi. Un fum dens s-a degajat in zona străzii Trei Fantani, iar traficul rutier a fost blocat pe artera care face legătura intre Tomesti si ...

FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului
15/08/2025 21:15

FITPTI 2025 începe cu două lovituri de teatru. Spectacolele „Regina Nopții” și „Domnul Gherase” vor sparge gheața festivalului

  Iasul nu asteaptă ziua de 2 octombrie ca să dea startul teatrului international. Cea de-a XVIII-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanăr – eveniment cu label ...

Iașul, capitala furiei la volan. Intersecțiile care îți pun răbdarea la zid
15/08/2025 21:00

Iașul, capitala furiei la volan. Intersecțiile care îți pun răbdarea la zid

În Iasi, sofatul nu mai este demult o simplă activitate cotidiană. Este o probă zilnică de rezistentă mentală si fizică, un test continuu al reflexelor si al răbdării. Orasul, cu infrastructura s ...

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025
15/08/2025 20:30

Copiii crescuți cu cheia digitală la gât. Generația singurătății conectate în Iașul anului 2025

În Romania anilor ’80 si ’90, cheia purtată la gat era simbolul copilăriei in absenta părintilor plecati la muncă. În 2025, cheia nu mai e de metal. E un cont de Netflix, un PIN de ...

Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași
15/08/2025 17:45

Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași

12 milioane de lei, atat a cheltuit Primăria municipiului Iasi pentru un parc in zona de agrement C.A.Rosetti din Iasi. Investitia are deja intarzieri de finalizare de trei ani si a costat dublu decat era stab ...

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe o fermă construită cu mâinile lui
15/08/2025 11:42

Din Iași spre pământul natal. Cum a schimbat un inginer viața de corporație pe o fermă construită cu mâinile lui

Gavril Rosu nu e un romantic iesit recent de pe băncile facultătii, ci un fost inginer mecanic, cu două masterate si o carieră promitătoare in corporatiile din Iasi si Bucuresti. Avea tot ce promite &bdquo ...

