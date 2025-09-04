Mii de cupluri care îşi doresc copii, blocate de lipsa unui soft

* programul naţional de sprijin pentru cuplurile infertile este blocat de aproape 8 luni * totul din cauza unui soft care nu a fost achiziţionat la Ministerul Muncii

România trece prin cea mai gravă criză demografică din ultimul secol: în 2024 s-a înregistrat cel mai mic număr de naşteri din ultimii 100 de ani, iar rata fertilităţii a ajuns la 1,6 - una dintre cele mai scăzute din Europa. În timp ce cifrele arată un viitor sumbru, mii de familii care îşi doresc un copil sunt lăsate să aştepte, pentru că programul naţional de sprijin pentru cuplurile infertile este blocat de aproape 8 luni.

Totul din cauza unui soft care nu a fost achiziţionat la Ministerul Muncii. „Fără acest sistem, dosarele nu pot fi depuse, iar programul practic nu a funcţionat deloc în 2025. Este dramatic pentru aceste cupluri care îşi doresc să aibă copii. Timpul este preţios în lupta cu infertilitatea, iar fiecare lună pierdută poate însemna şansa ratată de a avea un copil. Am transmis petiţii, scrisori, am făcut apeluri oficiale, dar totul a rămas blocat”, spune renumitul profesor Mircea Onofreiescu, care luptă pentru deblocarea programului.

Semnalul de alarmă privind intrarea României într-o „iarnă demografică” a fost tras şi la Iaşi, unde Academia Română, împreună cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a organizat o masă rotundă pe tema natalităţii. Sociologi, psihologi şi medici au concluzionat atunci că România se află într-un punct critic şi că sprijinirea familiilor tinere şi a cuplurilor infertile trebuie să devină o prioritate naţională. „Fără sprijin concret, riscăm să pierdem generaţii întregi. Nu vorbim doar despre cifre, vorbim despre viitorul copiilor noştri şi despre viitorul României”, spune prof. Mircea Onofriescu.

Din statisticile Direcţiei Locale de Evidenţa Populaţiei (DLEP) Iaşi reiese că, în anul 2024, în Iaşi s-au înregistrat 6.980 de naşteri, dintre care 3.570 de băieţi şi 3.410 de fete. Numărul naşterilor este mai mic faţă de anul 2023, când au fost înregistrate 7.036 acte de naştere pentru 3.699 băieţi şi 3.337 fete. Laura RADU