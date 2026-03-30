Mii de elevi ieșeni nu sunt pregătiți pentru a face pasul către liceu

Avem primele rezultate ale simulării Evaluării Naţionale din judeţul Iaşi. La o primă lectură se observă diferenţe notabile între performanţele elevilor la Limba română şi Matematică.

La proba de Limba şi literatura română, din cei 6.868 de elevi prezenţi în 153 de unităţi şcolare, 4.827 au obţinut note mai mari sau egale cu 5, în timp ce 2.051 au fost sub pragul de promovare.

Doar doi elevi au reuşit să obţină nota maximă, 10.

La Matematică, din totalul de 6.844 de elevi prezenţi în 153 unităţi şcolare, 4.479 au luat note peste sau egale cu 5, iar 2.365 au fost notaţi sub 5.

În schimb, la Matematică numărul notelor de 10 este semnificativ mai mare faţă de prima probă, fiind înregistrate 21 de lucrări perfecte.

Rezultatele simulării oferă o imagine de ansamblu asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenului propriu-zis, evidenţiind atât progresele, cât şi dificultăţile întâmpinate la cele două discipline principale.

Această simulare a Evaluării Naţionale a fost organizată de Ministerul Educaţiei. La simulare au luat parte 153 din cele 155 şcoli şi licee din judeţ. Profesorii de la o şcoală gimnazială şi un liceu de lângă Iaşi au refuzat să ofere posibilitatea elevilor de a-şi testa cunoştinţele înainte de examenul din vară, nemulţumiţi fiind că ministerul de resort doreşte să le mărească norma didactică la 18 sau 20 de ore pe săptămână. Laura RADU