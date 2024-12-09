Mii de firme ieșene și-au închis porțile, în acest an!

* cele mai multe decizii sunt de radiere din Registrul Comerțului, 2.426 firme apelând la decizia de a nu mai continua în domeniul antreprenoriatului, în creștere cu 23,02% față de perioada similară din anul precedent * alte 1.389 firme s-au dizolvat, 686 de antreprenori au decis să-și suspende activitatea în firmele deținute, iar 247 de firme se află în insolvență, cu decizie a instanței * pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

Penthouse 3 camere, Conest, bloc 2020, etaj 10/10, 135 mp, 2 bai, balcon jur imprejur, toate amenajarile, utilat si mobilat, pret 240.000 euro, 0724033537

Cifre din ce în ce mai proaste pentru economia Iașului, care înregistrează un eșec și în ceea ce privește activitatea comercială.

În primele zece luni ale anului în curs, 4.748 de firme au luat decizia de a-și înceta activitatea, fie din proprie inițiativă, fie obligate de instanță.

Cele mai multe decizii sunt de radiere din Registrul Comerțului, 2.426 firme apelând la decizia de a nu mai continua în domeniul antreprenoriatului, în creștere cu 23,02% față de perioada similară din anul precedent. Alte 1.389 firme s-au dizolvat (creștere cu 28,85% comparativ cu perioada ianuarie-octombrie 2023), 686 de antreprenori au decis să-și suspende activitatea în firmele deținute (+26,80% față de anul precedent), iar 247 de firme se află în insolvență, cu decizie a instanței (+20,4%).

În tot acest timp, alte 4.219 firme au fost înscrise în Registrul Comerțului, marea majoritate (3.157) fiind societăți cu răspundere limitată (SRL).

Din nefericire, cea mai însemnată scădere s-a înregistrat în ceea ce privește activitatea persoanelor fizice autorizate, de la începutul anului fiind înmatriculate doar 847 PFA-uri, cu 421 mai puține față de perioada similară din anul precedent.

Nici întreprinderile individuale nu mai sunt atractive pentru investitori – doar 188 înscrise în Registrul Comerțului în acest an, însă marea decepție o reprezintă întreprinderile familiale, cu doar 19 înmatriculări în primele 10 luni din an, fapt nemaintâlnit în ultima decadă!

Ca și la Iași, la nivel național se înregistrează o explozie a radierilor de firme, cu 67.116 cazuri în primele 10 luni din 2024, cu 25,47% mai multe comparativ cu perioada similară din 2023, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 10.405 (număr în creştere cu 14,68% faţă de ianuarie-octombrie 2023) şi în judeţele Cluj (3.342, +28,14%), Timiş (2.747, +17,24%), Constanţa (2.563, +8,97%), Dâmboviţa (2.415, +69%), Iaşi (2.426, +23,02%), Bihor (2.237, +43,21%) şi Ilfov (2.230, +43,21%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Călăraşi (450, în creştere cu 7,40% faţă de primele 10 luni ale anului trecut), Ialomiţa (463, +41,59%), Giurgiu (491, +18,03%), Teleorman (531, +10,17%) şi Covasna (538, +42,71%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (+69%), Harghita (+68,29%), Maramureş (+65,70%) şi Dolj (+63,34%). În niciun judeţ nu se înregistra o scădere a numărului de radieri, la finele lunii octombrie.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 15.465 (+14,90%, raportat la perioada similară din 2023), agricultură, silvicultură şi pescuit (7.297, +83,76%), Transport ţi depozitare (6.125, +29,55%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (5.780, +23,11%). Daniel BACIU