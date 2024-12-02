Milenalii ieșeni, cei mai fideli pacienți ai psihologilor

* „Tinerii născuți în perioada 1990-2000 sunt copii crescuți în democrație, de către părinți care au trăit, o mare parte a vieții, în comunism. Unii părinți și-au crescut și educat copiii în aceeași manieră în care au fost crescuți chiar ei. Între timp, lumea s-a schimbat, iar tinerii de astăzi trăiesc o viață cu totul diferită. Avem mulți pacienți care au ajuns să fie depresivi, anxioși sau să trăiască cu diverse frici, plantate adânc, încă din copilărie”, susține Andreea Coman, psiholog ieșean

Generația anilor ’90 este cea mai fidelă „pacientă” a psihologilor, susțin specialiștii. Foarte mulți tineri din Iași ajung în cabinetele din oraș, întrucât se confruntă cu tot felul de probleme. Astfel, pentru ei, vizita la psiholog nu mai reprezintă de multă vreme o rușine, iar acest lucru este un fapt îmbucurător, mai susțin specialiștii. „Putem spune că tinerii născuți în perioada 1990-2000 sunt o generație de sacrificiu. Sunt copii crescuți în democrație, de către părinți care au trăit, o mare parte a vieții, în comunism. Astfel, unii părinți și-au crescut și educat copiii în aceeași manieră în care au fost crescuți chiar ei. Între timp, lumea s-a schimbat, iar tinerii de astăzi trăiesc o viață cu totul diferită. Astfel, anumite trăiri din copilărie ajung să își pună amprenta și la maturitate. Foarte mulți dintre cei care ajung la cabinet vin cu această problemă, cu traume din copilărie. Astfel, avem mulți pacienți care au ajuns să fie depresivi, anxioși sau să trăiască cu diverse frici, plantate adânc, încă din copilărie”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean.

Dependențele, una dintre principalele cauze

Conform psihologilor, foarte mulți dintre tinerii care ajung să apeleze la ajutor de specialitate suferă din cauza dependențelor. „Trăim într-un adevărat haos, iar mediul care ne înconjoară poate fi extrem de bulversant pentru cei tineri, neformați. Este greu să distingi binele de rău și astfel poți cădea, foarte ușor, în capcana dependențelor. Vorbim de dependențe de droguri, dependențe de jocuri de noroc, de alcool și chiar de pornografie. Avem pacienți care se confruntă cu astfel de probleme și care, într-un final, au înțeles că nu le pot depăși singuri. De multe ori, ei sunt îndrumați de către rude, de către părinți, la cabinetele noastre. O persoană dependentă se poate vindeca, poate depăși această problemă. Este nevoie ca, în primul rând, să înțeleagă mecanismul dependenței și motivul pentru care aceasta a apărut”, adaugă psihologul ieșean.

Conform statisticilor oferite de Organizația Mondială a Sănătății, doar 11% dintre români au ajuns vreodată la psiholog. Astfel, aceasta nu este prima opțiune a românilor când vine vorba despre gestionarea unor dificultăți emoționale. Totodată, doar 44% dintre cei intervievați privesc psihoterapie ca pe o soluție pentru problemele lor. Cristian ANDREI