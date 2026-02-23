Milioane puse în joc pentru șoselele județene din Iași

* autoritățile sunt nevoite să intervină simultan pe mai multe fronturi - de la deszăpeziri costisitoare până la reparații și actualizări cadastrale fără de care modernizările nu pot începe

Se pregătește o nouă operațiune administrativă de amploare care vizează drumurile județene din Iași. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași anunță modificări importante în Programul de lucrări pentru anul 2026, iar cifrele vorbesc despre intervenții urgente, contracte deja activate și milioane de lei direcționate către siguranța traficului, toate puse, spre aprobare, pe masa consilierilor județeni.

În spatele limbajului tehnic se ascunde însă o realitate mult mai dramatică: infrastructura rutieră județeană funcționează la limită, iar autoritățile sunt nevoite să intervină simultan pe mai multe fronturi — de la deszăpeziri costisitoare până la reparații și actualizări cadastrale fără de care modernizările nu pot începe.

Iarna care a golit bugetele

Prima mare presiune vine din sezonul rece. Pentru menținerea drumurilor practicabile, administrația județeană a activat contractul subsecvent din acordul-cadru 2022–2026 pentru deszăpezire, încheiat cu asocierea firmelor private responsabile de intervențiile din teren.

Doar pentru perioada 31 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026, serviciile de deszăpezire decontate în februarie 2026 necesită aproximativ 2,43 milioane lei cu TVA, sumă care arată cât de costisitoare devine lupta anuală cu iernile din Moldova.

Practic, fiecare episod de ninsoare înseamnă utilaje mobilizate non-stop, combustibil, material antiderapant și intervenții de urgență pentru menținerea circulației.

Paradoxal, unele dintre cele mai importante lucrări nu sunt blocate de lipsa asfaltului, ci de lipsa documentelor cadastrale.

Pentru drumurile județene DJ 248F Mironeasa – Cioca Boca – Bacu și DJ 244F, autoritățile trebuie mai întâi să actualizeze cărțile funciare înainte de a putea începe modernizările prin asfaltare. Fără aceste operațiuni juridice, investițiile nu pot fi autorizate.

În comuna Șcheia, situația este și mai complicată: cartea funciară trebuie împărțită în trei imobile distincte — unul pentru pod și două pentru sectorul de drum — după pagubele provocate de fenomene hidrometeorologice severe din decembrie 2024.

Costul pare modest la prima vedere: 8.470 lei pentru actualizarea cadastrului DJ 248F, 12.100 lei pentru DJ 244F.

Dar fără aceste etape administrative, proiectele de modernizare rămân simple planuri pe hârtie.

Siguranța rutieră, tratată ca urgență

Programul pentru 2026 prevede și investiții în elemente esențiale de siguranță: indicatoare rutiere noi, parapete metalice, stâlpi și console, butoni reflectorizanți și sisteme de ghidare.

Bugetul alocat depășește 350.000 lei, la care se adaugă achiziții de mixtură asfaltică stocabilă pentru intervenții rapide.

Mesajul autorităților este clar: prevenția costă mai puțin decât accidentele.

Nota de fundamentare la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean subliniază explicit obligația legală a administratorului drumurilor de a menține circulația în condiții de siguranță și confort, conform legislației naționale privind regimul drumurilor, calitatea construcțiilor și siguranța rutieră.

În realitate, însă, rețeaua județeană se confruntă cu un cumul de probleme: trafic tot mai intens, fenomene meteo extreme și infrastructură îmbătrânită.

Documentul arată un lucru rar spus public: întreținerea drumurilor nu mai este o activitate de rutină, ci o cursă permanentă contra degradării.

Fiecare kilometru asfaltat depinde de studii, avize, cadastrări, finanțări și proceduri administrative complexe. Iar fiecare întârziere poate transforma o reparație banală într-o lucrare de milioane.

În 2026, drumurile județene din Iași nu vor fi doar șantiere tehnice, ci adevărate teste de rezistență pentru administrația locală, prinsă între nevoia urgentă de modernizare și realitatea dură a costurilor tot mai mari.

Daniel BACIU