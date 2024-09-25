Mineral Expo Iași 2024: ediție aniversară dedicată pasionaților de cristale și bijuterii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în colaborare cu Asociația „Mineral Expo”, invită publicul la un eveniment dedicat pasionaților de cristale și bijuterii, desfășurat în perioada 4 - 6 octombrie 2024, la Palatul Culturii, în spațiul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

„Mineral Expo” reunește la Iași bijutieri, creatori de obiecte hand-made, mineralogi, geologi, foști mineri din zonele Baia Mare, Cavnic, Baia Sprie, care expun flori de mină din colecțiile personale, precum și eșantioane spectaculoase de baritină, piromorfit, siderit.

Cea de-a X-a ediție a expoziției itinerante aduce în centrul atenției Diamantul Herkimer, o piatră prețioasă remarcabilă prin proprietățile estetice și nu numai, extrem de apreciată printre cunoscători. „Cristalul, un cuarț dublu, transparent și incolor, ce se găsește în principal în zona Herkimer County, New York, de unde și-a primit numele, este expus cu această ocazie în diverse forme de prelucrare, precum și în formă brută. Totodată, publicul va putea admira rubine, safire sau smaralde în seturi de bijuterii, geode de ametist, citrin sau cuarț, obiecte de decor din cristale, precum și spectaculoase opale de Etiopia”, precizează Francisc Covaci, președintele Asociației „Mineral Expo”.

Expoziția cu vânzare poate fi vizitată între orele 10.00 și 18.00, intrarea la acest eveniment fiind liberă.

Informații suplimentare: www.mineralexpo.ro



