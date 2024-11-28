Mircea Lucescu, premiat la Iași, de 1 Decembrie!

De nouă ani, la Iași, Premiile Naționale „Negruzzi” marchează 200 de ani de tradiție culturală, civică și europeană și omagiază, în cadrul unei manifestări dedicate valorilor contemporane românești, excelența în domeniile artistic, umanist și științific. Palmaresul primelor opt ediții cuprinde nume ale unor personalități de marcă, precum: acad. Ioan Aurel Pop, acad. Alexandru Zub, acad. Viorel Barbu, acad. Nicolae Dabija, scriitorii Ana Blandiana, Matei Vișniec, George Banu, Andrei Pleșu, Ion Hadârcă, E.S. Emil Hurezeanu, E.S. Luca Niculescu, compozitorul Eugen Doga, actorul Constantin Chiriac, prof. univ. dr. Leon Dănăilă, prof. univ. dr. Grigore Tinică, prof. univ. dr. Mihail Gabriel Dimofte, Președintele Republicii Moldova, Excelența Sa Maia Sandu, regizorii Andrei Șerban și Virgil Tănase.

Juriul Premiilor „Negruzzi-200” este format din reprezentanți desemnați ai fondatorilor și ai principalilor parteneri. În acest an, juriul a fost condus de prof. univ. dr. Simona Modreanu (directorul Editurii „Junimea”), prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), conf. univ. dr. Ioan Milică (directorul BCU „Mihai Eminescu”), prof. univ. dr. Grigore Tinică (directorul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”), Anca Maria Buzea (director adjunct al Muzeului Național al Literaturii Române Iași), notar Gabriela Lungu (Domeniile Lungu), jurnalistul Vasile Arhire și Mihai Pricop (delegat al Primăriei Municipiului Iași).

La această ediție, Premiile Naționale „Negruzzi” vor reveni următoarelor personalități: Elena Moșuc (artistă lirică), Valerius M. Ciucă (jurist, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași), Cristian Apetrei (medic, cercetător în domeniile microbiologiei, imunologiei și bolilor infecțioase, profesor la University of Pittsburgh). Premiul special „Dana Konya Petrișor”, instituit în memoria autoarei morale a acestei inițiative, va fi acordat selecționerului echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu.

Premiile Naționale „Negruzzi-200” sunt organizate de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, cu sprijinul Domeniilor Lungu - Hermeziu și în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, TVR Iași și Radio Iași. Premiile se vor decerna duminică, 1 decembrie, de la ora 12, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.

Lucian VLAD