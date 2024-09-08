Modificări în circulația trenurilor pe direcția Iași – Galați și retur

Din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de cale ferată între stațiile Tecuci – Tecuci Nord – Frunzeasca, în perioada următoare, circulația trenurilor de călători spre și dinstre Iași va suferi o serie de modificări.

Astfel, după cum informează CFR Călători SA, în perioada 25.09.2024 – 29.09.2024, trenul IR 1832 Cluj Napoca – Iași – Tecuci – Galați va circula conform graficului de circulaţie pe ruta Cluj Napoca – Iași şi va fi anulat pe ruta Iaşi – Galați. În perioada 26.09.2024 – 30.09.2024, trenul IR 1660 Iași – Tecuci – București Nord va fi anulat, de asemenea și trenul IR 1661 București Nord – Tecuci – Iași. Trenul IR 1830 Galați – Tecuci – Iaşi – Cluj Napoca va fi anulat pe ruta Galaţi – Iaşi şi va circula conform graficului de circulaţie pe ruta Iaşi – Cluj Napoca. În locul trenului IR 1864 Iași (plecare ora 08:03) –Tecuci – Galați (sosire ora 12:11) va circula trenul IR 12864 cu orar modificat pe ruta Iași (plecare ora 12.30) – Bârlad – Frunzeasca – Tecuci – Galați (sosire ora 17.02). În locul trenului IR 1866 Galați (ora de plecare 16:20) – Tecuci – Iași (oră de sosire 20:38) va circula trenul IR 12866 cu orar modificat pe ruta Galați (plecare 18.05) – Tecuci – Bârlad – Frunzeasca – Iași (sosire 22.14), în timp ce trenurile R 6312 şi R 6313 Iaşi – Tecuci şi retur vor fi anulate. „Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare", precizează reprezentanții CFR Călători SA.

