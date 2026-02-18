IAȘI, 18 FEBRUARIE 2026

Modular Services, companie de outsourcing, își dublează spațiul de birouri la 1.300 mp în Palas Iași și pregătește un amplu proces de recrutare

Modular Services, companie de outsourcing specializată în operațiuni IT, financiare și securitate cibernetică, și-a extins spațiul de birouri din clădirea United Business Center 3 (UBC 3) din ansamblul mixt Palas Iași. Astfel, compania internațională și-a dublat suprafața, ajungând la 1.300 mp dispuși pe două etaje. Extinderea vine în contextul în care Modular Services urmează să își mărească echipa cu aproximativ 70 de noi specialiști, în următoarele 6 luni.

Extinderea spațiului din Palas este parte din strategia companiei de a investi în locații ce oferă acces la tineri bine pregătiți, infrastructură modernă, dar și un mediu performant de lucru. Specialiștii din birourile UBC 3 lucrează la proiecte internaționale și acoperă mai multe tipuri de activități, precum: dezvoltare de aplicații și soluții de automatizare, proiecte de transformare digitală, Artificial Intelligence, administrare și operare pentru infrastructură, cloud și securitate IT, optimizare procese, e-billing, tranzacții și raportare financiare, suport tehnic și IT pentru service delivery.

În prezent, echipa Modular Services are peste 230 de angajați în centrele din Iași, Bacău și București, iar compania estimează că, în următoarele șase luni, echipa se va mări cu peste 70 de noi specialiști. Ariile în care urmează să se facă angajări sunt: suport tehnic, AI & Data, dezvoltare aplicații, cyber security, procese financiare și operaționale, project management și coordonare operațională. Pe termen lung, planurile companiei vizează creșterea echipelor la peste 300 de specialiști pentru a susține cererea tot mai mare pentru servicii IT și outsourcing la nivel internațional, în special în zona legal business services.

„Creșterea Modular Services vine dintr-un angajament constant față de calitate, oameni și parteneriate solide cu clienții noștri. Investim în echipele din România și în dezvoltarea lor, iar biroul din Palas Iași are un rol important în direcția aceasta. Vrem un mediu de lucru stabil, modern și orientat spre performanță — un loc în care specialiștii pot crește pe termen lung, împreună cu compania”, a declarat Ciprian Șaramet, Managing Director Modular Services.

Modular Services este partener operațional și tehnologic pentru organizații internaționale din domeniul juridic și al consultanței. Compania livrează servicii tehnice operaționale și BPO către firme internaționale de avocatură și companii de consultanță strategică, înregistrând o creștere a cifrei de afaceri de peste 40%, în ultimii 2 ani.

Despre United Business Center

IULIUS, specializat în proiecte mari de regenerare urbană, s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații de birouri din clasa A, cu un portofoliu compus din 240.000 mp şi 15 clădiri, la Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. Clădirile office sunt integrate în ansambluri mixte şi includ 145 de sedii de companii, care însumează peste 29.000 de angajați. Toate clădirile sunt certificate LEED, fiind proiectate și construite în conformitate cu principiile internaționale de eficiență și sustenabilitate.

Despre Modular Services

Modular Services este o companie românească specializată în servicii integrate de IT, Finance şi BPO pentru clienți internaționali. Oferind servicii în peste 30 de țări cu echipa de peste 240 de specialiști, Modular este în prezent cel mai mare furnizor de Business Services către piața Legal din Europa.

