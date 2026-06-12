Moldova primește cel mai rapid tren spre litoral

Începând cu 28 iunie, pe șine va intra cel mai rapid tren care a circulat vreodată între Bucovina și litoralul românesc. Noua cursă operată de Ferotrafic TFI va parcurge cei 527 de kilometri dintre Suceava și Constanța în numai 6 ore și 17 minute, un timp care până nu demult părea imposibil pentru infrastructura feroviară din România.

Pentru zecile de mii de moldoveni care își petrec concediile pe litoral, vestea este una uriașă. Practic, timpul de călătorie scade dramatic, iar noul tren devine instantaneu cea mai rapidă legătură feroviară dintre nordul Moldovei și Marea Neagră.

Diferența este evidentă atunci când comparăm noile durate cu cele ale trenurilor existente. În prezent, cele mai rapide curse au nevoie de aproape șapte ore pentru a ajunge la Constanța, iar unele depășesc chiar șapte ore și jumătate. Noul Intercity reușește să taie zeci de minute prețioase din traseu și să ofere o experiență de călătorie apropiată de standardele occidentale.

Dar surpriza nu se oprește la viteză. Compania va utiliza rame electrice moderne aduse din Luxemburg, garnituri care schimbă complet imaginea clasică a trenului românesc. Fiecare tren dispune de 160 de locuri, inclusiv locuri de clasa I, scaune confortabile grupate în jurul unor mese spațioase și condiții care îi fac pe mulți călători să uite de vagoanele vechi cu care s-au obișnuit ani la rând.

Mai mult, pasagerii vor avea la dispoziție automate pentru cafea, ceai, apă și gustări, transformând drumul spre mare într-o experiență mult mai plăcută decât cea oferită de majoritatea curselor actuale.

Ruta a fost gândită pentru viteză maximă. Trenul va opri doar în câteva puncte-cheie: Pașcani, Roman, Bacău, Focșani și Fetești. Cu cât opririle sunt mai puține, cu atât timpul câștigat este mai mare, iar acesta este unul dintre secretele performanței anunțate de operator.

Interesul publicului pare deja uriaș. Reprezentanții companiei spun că solicitările pentru trenurile către litoral au explodat încă înainte de lansare. Există chiar posibilitatea ca în perioadele de vârf să fie necesară circulația a două rame electrice cuplate pentru a face față cererii.

Planul inițial era și mai spectaculos. Trenurile ar fi trebuit să continue până la Mangalia și să oprească în stațiunile din sudul litoralului, însă acest lucru a fost amânat deoarece automotoarele diesel moderne cumpărate din Israel nu au primit încă toate autorizările necesare pentru circulația în România. Conflictele din Orientul Mijlociu au întârziat livrarea și certificarea acestora, astfel că proiectul complet va trebui să mai aștepte. Daniel BACIU