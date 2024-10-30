Moldova, regiunea cu cele mai atrăgătoare rețete culinare

România este recunoscută la nivel internațional pentru bucătăria pe care o are, care de multe ori reușește să îi cucerească chiar și pe turiștii care vin din străinătate. Astfel, fiecare regiune a țării se poate lăuda cu preparate care mai de care mai gustoase și mai interesante. Cu toate acestea, bucătarii susțin că o anumită zonă din țară este recunoscută pentru bucatele alese, care ajung să îi cucerească pe cei care vin în vizită.

Este vorba despre regiunea Moldovei, care reușește să să-și surprindă vizitatorii, de fiecare dată, prin gustul tradițional. Într-un clasament realizat de celebra publicație TasteAtlas, bucătăria românească a ocupat poziția a patra, fiind depășită doar de Italia, Grecia și Spania.

Bucătarul Adrian Șipoteanu a explicat pentru „Evenimentul” de ce bucătăria din regiunea Moldovei este cea mai apreciată la nivel national. „Bucătăria românească variază de la o regiune la alta. În regiunea Moldovei, chiar dacă pare subiectiv, pentru că aici locuiesc, pot spune că avem una dintre cele mai interesante bucătării. Mâncarea este gustoasă deoarece folosim foarte des cimbru, usturoi, ceapă sau alte ierburi aromatice care dau aromă preparatelor. Totodată, în Delta Dunării putem găsi preparate spectaculoase și extrem de gustoase, pe bază de pește, acest lucru făcând din acel loc ceva foarte special”, a precizat bucătarul Adrian Șipoteanu.

Bucătăria românească, un punct important de atracție

Conform specialiștilor în gastronomie, bucătăria românească este la mare căutare chiar și în rândul străinilor, care au ajuns să aprecieze preparatele de la noi din țară. Astfel, există anumite feluri de mâncare care pot fi găsite doar pe meleagurile noastre, care reprezintă un punct de atracție pentru cei care trec granițele României. „Chiar dacă avem influențe din foarte multe colțuri ale lumii, bucătăria românească tradițională este foarte interesantă. Vorbim, în primul rând, despre gama mare de ciorbe, a căror gust este foarte apreciat chiar și de către străini. Totodată, avem și tradiționalele produse afumate natural, iar străinii sunt impresionați de acestea. Sărmăluțele, tochitura, hribii cu smântână, toate acestea sunt foarte apreciate de către străini. Totodată, avem celebrii mici, care sunt foarte gustoși și căutați de către turiști”, a mai spus bucătarul ieșean Adrian Șipoteanu. Cristian ANDREI