Mort din cauza frigului, la Piața Nicolina

Un nou caz grav de hipotermie a fost înregistrat la Iaşi, după ce un bărbat a fost găsit inconştient în zona Pieţei Nicolina şi transportat cu Ambulanţa la Spitalul „Sf .Spiridon”. Din nefericire, bărbatul, a cărui identitate nu este cununoscută, a decedat la doar o zi de la internare.

Medicii estimează că bărbatul are circa 60-70 de ani. El a fost găsit sâmbătă, în jurul ore 11:00, zăcând lângă scările unei clădiri din zona Pieţei Nicolina.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului. Control Comercial. au încercat să interacţioneze cu el dar au observat că se află în şoc hipotermic şi au chemat Ambulanţa. Echipajul sosit la faţa locului l-a dus la UPU de la Spitalul „Sf.Spiridon”. „Pacientul, cu vârstă estimată la aproximativ 60 - 70 ani, a fost adus la UPU de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă, cu hipotermie, având temperatura corpului de 26 grade Celsius. A fost găsit în stop cardiorespirator. A fost resuscitat şi supus procedurilor de încălzire”, a declarat dr Diana Cimpoeşu, şefa UPU.

Pentru a fi stabilită cauza exactă a decesului va trebui făcută o autopsie medico-legală. Laura RADU