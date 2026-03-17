Motorina și benzina bat record după record – 10 lei/litru, iminent!

Prețurile carburanților au explodat pur și simplu în ultimele zile, iar ceea ce părea de neimaginat în urmă cu doar câteva luni devine, acum, realitate: pragurile psihologice de 8 și 9 lei pe litru au fost zdrobite fără milă, iar motorina se apropie amenințător de 10 lei!

În benzinăriile din Iași, șoferii privesc neputincioși panourile digitale care se schimbă de la o zi la alta. La stațiile din oraș, prețurile au ajuns la niveluri care stârnesc revoltă și panică: benzina sare de 8,70 lei pe litru, iar motorina e deja la 9,22 lei. Iar acesta este doar începutul.

Este a noua scumpire doar în luna martie, după o serie halucinantă de creșteri în februarie. Practic, românii asistă la un maraton al scumpirilor fără precedent, în care fiecare zi aduce un nou record negativ. În această lună, ca urmare a efectelor războiului din Orient, benzina s-a scumpit cu 54 de bani pe litru iar motorina cu 87 de bani pe litru.

Dar adevărata bombă abia acum vine: surse din industrie avertizează că marile companii petroliere nu mai pot ține în frâu creșterile. Sub presiunea cotațiilor internaționale, care au explodat pe fondul tensiunilor din Orient, prețurile de la pompă ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru chiar în zilele următoare.

Pentru șoferii din Iași și din întreaga țară, scenariul este unul de coșmar. Un plin de carburant devine un lux, iar transportul zilnic riscă să se transforme într-o povară greu de suportat. Efectele în lanț sunt inevitabile: scumpiri în transport, creșteri de prețuri la alimente și servicii, presiune uriașă pe întreaga economie.

În timp ce autoritățile încearcă să țină situația sub control, realitatea din teren este cruntă: valul scumpirilor nu mai poate fi oprit. Iar dacă trendul continuă, finalul lunii ar putea aduce un nou prag istoric – carburant la peste 10 lei pe litru.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că Executivul a adaptat schema de sprijin la motorină pentru transportatori și că trebuie să fie atent ce măsuri ia pe piața carburanților, deoarece nu orice măsură se vede în preț. „Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut. Și atunci, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații, într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a declarat ministrul. Daniel BACIU