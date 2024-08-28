Municipalitatea renunță la încălzirea pe cărbune

* CET II Holboca va fece conversia de pe huilă pe gaze naturale prin instalarea unui grupuri de cogenerare * valoarea totală a investiției este de 209,5 milioane de lei fără TVA, din care 64,6 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrările de construcții-montaj * durata estimată de realizare a lucrărilor este de 30 de luni, graficul de eșalonare anuală a valorii de investiție fiind 8,2 milioane de lei în anul 2025, de 112,4 milioane de lei în 2026 și de 88,8 milioane de lei în 2027

CET II Holboca ar putea utiliza drept combustibil pentru producerea energiei termice gazele naturale, odată cu instalarea echipamentelor de producere a energiei termice utilă în cogenerare (CHP), potrivit unui proiect de hotărâre care va fi suspus spre aprobare în ședința de vineri a Consiliului Local.

Concret, aleșii locali urmează să aprobe indicatorii tehnico-economici, devizul general și documentația tehnico-economică aferente proiectului „Studiu de fezabilitate – Conversia CET II Holboca de pe huilă pe gaze naturale prin instalarea unui grupuri de cogenerare (CHP) noi H2 ready”.

Valoarea totală a investiției este de 209,5 milioane de lei fără TVA, din care 64,6 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrările de construcții-montaj. Durata estimată de realizare a lucrărilor este de 30 de luni, graficul de eșalonare anuală a valorii de investiție fiind 8,2 milioane d elei (fără TVA) în anul 2025, 112,4 milioane de lei în 2026 și 88,8 milioane de lei în 2027. „CET II Holboca este o centrală de cogenerare, care funcționează cu combustibil solid (huilă) și combustibil lichid (păcură – pentru pornire și suport flacără). Cele două grupuri de 50 MW au fost puse în funcțiune în anul 1986. În anul 2000, cazanele energetice au fost modernizate și au fost modificate sistemele de ardere pentru arderea huilei energetice, ulterior fiind modernizate și sistemele de captare a particulelor poluante în conformitate cu normele de poluare în vigoare. În perioada 2008 – 2011, fiabilitatea cazanelor energetice de la CET II a scăzut semnificativ, lucru care a condus la avarii repetate și indisponibilziarea acestora în plin sezon de încălzire. În perioada 2013 – 2018 au fost executate lucrări de reparații majore, astfel încât avariile cu oprirea totală a CET II Holboca pe perioada sezonului rece au scăzut semnificativ. Utilizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale, flexibilă, permite adoptarea utilizării în viitorul apropiat a hidrogenului produs din resurse energetice regenerabile (hidrogen verde), pe întreaga durată de viață fiind asigurată o emisie specifică a gazelor de seră raportată la energia utilă (electrică și termică) sub pragul de 250gCO2/KWh”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre.

Scenariul recomandat prevede instalarea a 8 motoare cu ardere internă care funcționează cu gaz natural, având fiecare dintre ele capacitatea termică de 3,52 MWt și capacitatea electrică de 3,35 Mwe, cu principalele caracteristici tehnice în condiții ISO de temperatură și umiditate. Printre avantajele unui astfel de sistem se numără protecția mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor poluante și combaterea schimbărilor climatice precum și reducerea emisiilor de SO2 și Nox cu impact asupra sănătății locuitorilor.

Producerea combinată a energiei electrice și termice (CHP), respectiv cogenerarea simultană a energiei electrice și termice are ca avantaje, printre altele, reducerea pierderilor asociate transportului și distribuției energiei, lucru care îmbunătățește în final performanța generală a rețelei de transmitere a distribuției curentului electric și a agentului termic.

De asemenea, un alt avantaj al acestui tip de producere a energiei îl reprezintă emisiile reduse de substanțe poluante în atmosferă față de generatoarele convenționale. Edi MACRI