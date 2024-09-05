Muniţie de război descoperită pe un câmp din localitatea Ripiceni
Un proiectil exploziv a fost descoperit, joi, pe un câmp de pe raza comunei Ripiceni, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani
Potrivit acestora, proiectilul a fost găsit chiar de echipa pirotehnică a ISU, în timpul unei şedinţe de pregătire ce presupune efectuarea unor operaţiuni de cercetare, detectare, dezgropare, identificare, ridicare, transport şi depozitare a unor eventuale elemente de muniţie.
"Muniţia era îngropată în pământ, la aproximativ 40 de centimetri, fiind detectată cu aparatura specifică", au precizat oficialii ISU.
Pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv, calibru 122 mm, în perfectă stare de funcţionare. A fost ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă, în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrus.
