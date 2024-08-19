Muzeului Național Brukenthal a adus la Iași o colecție unicat

Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” de pe strada Lăpușneanu găzduiesc expoziția „Spectacolul Naturii”, adusă de la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Ministerului Culturii.

Evenimentul este un nou rezultat al tradiționalei colaborări dintre Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași și Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, acesta din urmă fiind condus de dr. Alexandru Chituță . „De fapt, această expoziţie e şi un mesaj. Brâncuşi spunea: Coloana infinitului susţine bolta cerească. M-am gândit că expoziţia noastră prezintă ceea ce e pe pământ şi în adâncurile sale. Ce bine şi frumos sună spectacolul naturii, fiindcă toate obiectele şi exponatele de aici se constituie într-un spectacol”, a spus Aurica Ichim, managerul Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași.

„Spectacolul Naturii” pune în lumină exponate din colecțiile Minerale, Malacologice, Entomologice și Ornitologică, tezaurizate de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, secție a Muzeului Național Brukenthal. „Vin cu prietenie la Iaşi. Este un schimb de informaţie, de energie, iar colaborările acestea sunt pentru a cunoaşte şi a recunoaşte ceea ce România deţine. Colecţia Muzeului Național Brukenthal are cea mai vastă, cea mai extinsă şi cea mai veche colecţie din România. Este o expoziţie extrem de greu de făcut. Aceasta este una dintre primele expoziţii pe care le facem în ţară, nu neapărat la minerale, mai ales la fluturi şi animale. După 100 de ani situaţia se schimbă în ceea ce înseamnă transportul, expunerea, conservarea”, a spus Alexandru Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

Din colecțiile aceleiași instituții este, în premieră la Iași, Herbarul Baussner, cel mai vechi ierbar din Europa de Sud-Est. „M-a impresionat că a venit primul ierbar din Ţările Româneşti, unul dintre cele mai vechi din lume. El este important nu pentru că e unic, ci pentru faptul că poate deveni un material de studiu important. Relaţia pe care o avem cu muzeul Brukenthal este şi a fost foarte benefică deoarece, aşa cum am mai spus, Muzeul Municipal Iaşi abia îşi întregeşte patrimoniul. Este extraordinar gestul pe care Muzeul Brukenthal l-a făcut pentru ieşeni, a scos din galeriile şi depozitele sale piese extraordinar de valoroare pe care le-au adus să le vedem şi noi nu pentru a ne culturaliza, că nu acesta este scopul, ci pentru a ne împărtăşi din patrimoniul inestimabil pe care îl deţine”, a declarat primarul Mihai Chirica. Laura RADU