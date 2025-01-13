Muzica sufletului românesc. Spectacol inedit de Ziua Culturii Naționale, oferit de Opera din Iași

Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită de Opera Națională Română din Iași printr-un concert încărcat de emoție și valoare artistică, organizat la Palatul Culturii. Este o celebrare care transcende timpul, readucându-ne aminte de frumusețea creațiilor românești și de importanța patrimoniului nostru cultural.

Evenimentul, planificat pentru miercuri, 15 ianuarie, marchează 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poetul național, printr-un spectacol ce va rămâne cu siguranță în inimile celor prezenți. De la ora 18:30, sala impunătoare a Palatului Culturii va deveni scena unor momente memorabile, grație soliștilor și artiștilor instrumentiști ai Operei Iași. Repertoriul ales va cuprinde creații celebre din muzica românească, o selecție ce omagiază nu doar figura lui Eminescu, ci și geniul creator al națiunii noastre.

„Este un privilegiu să putem sărbători Ziua Culturii Naționale într-un asemenea cadru. Prin acest spectacol dorim să transmitem publicului nu doar emoția artei, ci și respectul pentru valorile care ne definesc ca popor”, au spus oficialii.

Atmosfera acestei sărbători nu se va opri aici. Pe parcursul lunii ianuarie, Opera Națională Română din Iași promite să mențină standardul ridicat al spectacolelor. Pe 22 și 23 ianuarie, iubitorii baletului vor putea urmări „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, un spectacol ce aduce magie și grație în Sala Mare a teatrului. La finalul lunii, pe 29 și 30 ianuarie, publicul se va putea bucura de opera „Carmen”, de Georges Bizet, o capodoperă a repertoriului liric internațional.

Aceste momente artistice de înaltă calitate reafirmă rolul Operei Naționale din Iași ca un pilon esențial al culturii românești. Pentru cei care aleg să participe la aceste spectacole, fiecare notă muzicală și fiecare gest artistic vor fi o dovadă că, într-o lume mereu în schimbare, arta rămâne o constantă a sufletului.

Maura ANGHEL